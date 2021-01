VIDEO Ministrul Sanatatii anunta ca in perioada urmatoare vor fi vaccinate anti-COVID doar persoanele varstnice si cele cu boli cronice: "Nu se pune problema sa amanam rapelul"

"Nu se pune problema sa amanam rapelul, acesta va fi facut la 21 de zile," a tinut sa precizeze Vlad Voiculescu."Avem nevoie de fiecare spatiu disponibil si avem nevoie sa ne asiguram ca mai putini oameni trebuie sa fie internati. Am verificat din nou statisticile si vedem ca 85% din decese sunt inregistrate la persoane peste 60 de ani. Vedem de asemenea ca 95,1% din decese sunt inregistrate la persoane care aveau deja boli cronice.Acesta este motivul pentru care am propus premierului si avem acceptul dansului ca in perioada urmatoare pentru toate locurile care se deschid in platforma de programare pentru vaccinare eligibili sa fie doar varstnicii, cei cu boli cronice, cei cu handicap, respectiv cei care ii ingrijesc sau locuiesc cu acestia. Repet, pe perioada lunii februarie toate locurile care vor fi scoase vor fi oferite in platforma de programare, vor merge catre acestia, nu catre alte persoane", a declarat Voiculescu.Ministrul a precizat ca cei care au fost programati sau reprogramati raman in sistem, in schimb pe parcursul lunii februarie noile programari se vor face doar la categoriile mentionate.