Ministrul Sanatatii: "Daca nu se respecta regulile, vom fi nevoiti sa intervenim cu restrictii in anumite zone"

El a precizat ca daca masurile de preventie nu vor fi respectate, atunci este posibil ca autoritatile sa intervina cu restrictii in anumite zone.Nelu Tataru a fost intrebat, luni, daca dupa redeschiderea restaurantelor, a teatrelor, cinematografelor si dupa inceperea scolii autoritatile vor putea face fata unui numar mare de imbolnaviri."In masura in care avem o respectare a regulilor impuse prin ordin de ministru comun cu ministrii de resort pentru fiecare activitate care se reia, atunci putem gestiona o crestere a numarului de cazuri, o crestere mica pe care o asumam. In masura in care nu se vor respecta aceste reguli, vom avea o crestere a numarului de cazuri. (...) Avem evaluare care merge pana in 1.500 de cazuri in conditiile in care se respecta regulile. In conditiile in care nu se respecta regulile vom avea o crestere si atunci vom fi nevoiti sa intervenim cu restrictii in anumite zone", a explicat ministrul Sanatatii.Intrebat daca mai este in vigoare prognoza de 2.800 de cazuri, Nelu Tataru a spus: "Prognoza era data de acum doua luni si jumatate. As merge pe o prognoza in care toata lumea respecta regulile si fiecare dintre noi ne facem partea noastra de treaba, atunci vom avea o crestere a numarului de cazuri mica, acceptabila, in conditiile in care putem gestiona si terapiile intensive".Nelu Tataru a fost informat ca unii primari sustin ca nu stiu in ce conditii va incepe noul an scolar."De o luna de zile vorbim de adaptarea la nivel local a scenariilor pe care le-am pus in transparenta si sunt cunoscute de toata lumea, nu stiu de ce acesti primari nu cunosc aceste scenarii, iar libertatea e a comitetului judetean pentru situatii de urgenta prin autoritati locale, DSP si inspectorate scolare, adaptate la fiecare scoala in parte. Fiecare scoala in parte este evaluata de acum doua saptamani. Sunt cele trei scenarii in care se poate face si invatamant online acolo unde avem un indice de peste 3", a afirmat Tataru.El a mai fost intrebat ce sfaturi are pentru bunicii care isi duc copiii la scoala, avand in vedere ca aceasta categorie de varsta este mai vulnerabila in fata Covid-19 si a raspuns: "Avem 5.805 copii infectati, dintre care 1.978 erau sub 9 ani, iar 3.127 erau in 9 si 19 ani. Copiii sunt cei care pot transmite, batranii si cei care au anumite comorbiditati pot face forme grave de boala. Indicatia a fost de a avea grija ca acesti bunici sa nu fie cu copiii".