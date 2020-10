Ministrul sanatatii din Cehia a fost demis dupa ce a fost surprins incalcand restrictiile sanitare

Roman Prymula a fost fotografiat saptamana trecuta de reporterul unui tabloid in momentul in care iesea dintr-un restaurant care ar fi trebuit sa fie inchis in virtutea regulilor impuse pentru combaterea pandemiei de Covid-19.Aflata pe primul loc in UE la numarul de noi decese si contagieri la 100.000 de locuitori, Republica Ceha, o tara de 10,7 milioane de locuitori, a inregistrat circa 270.000 de cazuri confirmate si 2.400 de morti din martie."Presedintele Milos Zeman il va numi pe Jan Blatny in postul de ministru al sanatatii joi", a declarat purtatorul de cuvant al lui Zeman, Jiri Ovcacek, intr-o postare pe Twitter Jan Blatny este hematolog pediatru si director adjunct al unui spital din al doilea oras ceh ca marime, Brno. El nu are experienta politica.Roman Prymula, epidemiolog de profesie, a fost numit in septembrie, intr-un moment in care numarul de contaminari incepea sa creasca vertiginos.