Ministrul Sanatatii: Prezentarea la medic ar trebui sa se faca precoce

Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, spune ca s-a facut o evaluare a mortalitatii cauzate de coronavirus."Mortalitatea am evaluat-o in toata aceasta perioada. Chiar erau discutii ca in ultimele 2-3 saptamani avem o mortalitate crescuta, mai mare decat in UE. Atunci am facut evaluarea pe tot parcursul acestei pandemii si sa vedem ca nu suntem chiar asa de sus, dar a venit o vara cu o relaxare, cu o transmitere comunitara accentuata, cu un numar mare de cazuri, cu o decompensare a patologiilor cronice pe care le aveau acesti pacienti care s-au infectat si atunci cu Terapia Intensiva plina. Cei din Terapia Intensiva sunt cei care numara decedatii, sunt cei in spatele carora se da cea mai mare lupta ne si atunci ar trebui sa gandim ca prezentarea la medic ar trebui sa se faca precoce", a declarat Tataru.Aesta considera ca "bolile cronice trebuie tinute in frau si trebuie reevaluate periodic"."Aceasta vara a fost vara in care, ori de teama, ori din niste repercusiuni nedorite, acesti pacienti cu boli cronice nu au mai consultat medicul specialist sau medicul de familie si atunci infectia SARS-COV-2 nu a facut decat sa ii decompenseze", a mai afirmat ministrul.Pana astazi, 14 septembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 104.187 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID - 19). De asemenea, 4.185 de persoane diagnosticate cu infectie cu COVID-19 au decedat.