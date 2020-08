Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru: "Numarul de cazuri de COVID-19 va scadea treptat"

"Ne asteptam la o scadere a numarului de cazuri. Nu foarte rapida, dar va fi o scadere de la o saptamana la alta. Am simtit acest lucru in ultimele doua saptamani, dar nu am scapat de pericol. Conditiile raman aceleasi, nu in spital se transeaza aceasta pandemie", a declarat ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, la Digi24.El a afirmat ca in jur 150 - 170 de pacienti infectati cu noul coronavirus sunt in acest moment ventilati mecanic."Avem in acest moment in jur de 1.050 de paturi de terapie intensiva COVID complet utilate, dedicate patologiei COVID. Avem pana in 500 de cazuri zilnic aflate in terapie intensiva si pana in 150 - 170 de cazuri care necesita ventilatie mecanica invaziva", a explicat ministrul, la Digi24.