Vlad Voiculescu, surprins fara masca inaintea conferintei de presa: "Sa nu cumva sa intre cineva sa ma vada ca sunt fara masca, cand e cineva langa mine" VIDEO

Potrivit jurnalistilor, in incaparea in care a dat declaratii erau mai multe persoane, printre care consiliera sa si operatorul oficial. Discutiile din culise premergatoare transmisiei TV au ajuns si la jurnalisti si au sunat asa, potrivit Digi 24 - Zi-mi, ce cauti? il intreaba consiliera.- Sa nu cumva sa intre cineva sa ma vada ca sunt fara masca, cand e cineva langa mine, ii spune Vlad Voiculescu - Acum stati fara masca in fata...? se aude cameramanul intreband.- Stau fara masca, da.- Asa e. E singur aici..., explica si consiliera.- Haideti sa mai sun eu o data la ingest..., spune cameramanul.- Ia, pune un pic masca aia! Vlad, pune un pic masca aia! ii cere ulterior consiliera.- Poftim?- Pune un pic masca aia, pune-ti masca pe care o ai! insista consiliera.- De ce? intreaba ministrul.- Discutia e "fara masti", la mare, la munte, la nu stiu care chestie, ii spune consiliera.- Sa-mi spuneti cand pot sa dau drumu la..., spune cameramanul.Ministrul are un moment de dubiu:- Stati un pic... cu masca... mai, sunt singur, totusi.- Esti singur, da, ii confirma consiliera. Vlad Voiculescu a fost amendat cu 1.500 de lei in urma cu cateva zile, pentru neputrarea mastii de protectie, acesta fiind suprins pe holul Parlamentului.