Ministrul Sanatatii nu se asteapta ca dupa Sarbatori numarul cazurilor de Covid-19 sa creasca, insa pregateste extinderea sectiilor ATI

Tataru le-a cerut managerilor de spitale o evaluare a acstor sectii, precum si o raportare a necesarului de paturi, avand in vedere evolutia epidemiei noului coronavirus "Daca avem in jur de 1255 de cazuri in terapie intensiva, din care 439 sunt intubati, celelalte paturi sunt paturi pe care putem face o terapie intermediara sau efectiv sa pregatim aceste paturi pentru o terapie intensiva.Discutiile pe care le-am avut cu managerii spitalelor din Bucuresti, cu sefii sectiilor de ATI au fost tocmai in acest context, pentru a pregati sectiile de ATI cu necesar si extinderea lor, daca este nevoie, pentru perioada de sarbatori", a declarat Nelu Tataru, pentru Digi 24 Conform ministrului Sanatatii, managerii trebuie sa prezinte, in urmatoarele zile, o evolutie a cazurilor de terapie intensiva in ultimele doua luni si o prognoza pe lunile viitoare.In acest moment, sunt in jur de 1.560 de paturi in terapiile intensive COVID-19, complet dotate, dar fiecare spital trebuie sa-si faca o evaluare si a patologiei existente in unitatea medicala, pornind si de la faptul ca din a saptea pana intr-a zecea zi si cazurile medii pot deveni critice.