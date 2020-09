Ministrul Sanatatii: "Suntem intr-un platou dintat, a doua cocoasa din primul val"

"Noi suntem intr-un platou, intr-un platou din ala dintat, sa-i spunem, al celei de-a doua faze sau a doua cocoasa din primul val. Este o luna grea luna septembrie, prin precautiile pe care trebuie sa le asumam si sa le respectam toti. Am avut un 1 septembrie cu reluarea activitatii in restaurante, cu reluarea activitatilor in teatre si cinematografe, cu reintoarcerea populatiei din concedii si aglomerarea transportului in comun. Va urma 14 septembrie cu deschiderea scolilor, iar, la fel, o supraaglomerare a transportului in comun, o luna de campanie electorala, alegeri pe 27. Sunt niste reluari de activitati pe care le-am preconizat in contextul respectarii unor norme", a precizat Nelu Tataru.Ministrul Sanatatii a adaugat ca situatia va putea fi gestionata in masura in care se vor respecta regulile."In masura in care se vor respecta, vom putea sa gestionam o crestere relativ mica a numarului de cazuri, ramanand in acelasi platou. In conditiile in care nu le respectam, putem transforma acest platou intr-o panta ascendenta", a spus Tataru.Intrebat daca are emotii legate de inceperea scolii, acesta a declarat ca are precautii."Am precautii, ceea ce ar trebui sa avem toti dintre noi. Precautii care sa trebuie sa mearga la un efort comun, la un parteneriat atat noi, ca si Minister al Sanatatii, guvern, precum si parinti, copii, profesori", a mai afirmat Nelu Tataru.