Ministrul Sanatatii: "Toti asimptomaticii vor fi testati acasa de ambulanta"

De asemenea, el a mentionat ca la Spitalul Judetean Ploiesti este suprapopulata Unitatea de Primiri Urgente deoarece multi pacienti raman in izolare in UPU, cand ar trebui sa fie in alte spitale sau alte sectii."Pentru patologie COVID sau suspect COVID am avut discutii dimineata la Ambulanta, ceea ce inseamna ca toti asimptomaticii vor fi testati acasa de ambulanta , urmand sa duca acesti pacienti catre spitalele care au patologie COVID sau non COVID, in functie de rezultatul testului, pentru investigatii suplimentare", a afirmat ministrul Sanatatii, joi, la Ploiesti.El a mai precizat ca, la Spitalul Judetean Ploiesti este suprapopulata Unitatea de Primiri Urgente, iar multi pacienti raman aici in izolare cand, ar trebui sa fie dusi in alte spitale sau sectii."La Spitalul Judetean avem o suprapopulare a Unitatii de Primiri Urgente. Multi pacienti raman in izolare in aceasta unitate de primiri urgente , iar ei ar trebui sa fie in izolare in alte spitale sau in sectii care corespund cu comorbiditatile pe care le prezinta acel pacient pana la primirea unui test. La test negativ ramane in acea sectie, la un test pozitiv este indreptat catre spitalul suport care in acest moment este Campina", a explicat Nelu Tataru.El a mentionat ca spitalele din Prahova trebuie sa-si constituie izolatoare pentru testarea pacientilor."Mai avem un spital in Baicoi care va trebui sa preia tot ce inseamna infectioase, dupa cum si spitalul din Breaza pe care va trebui sa-l reasezam si spitalul din Drajna pentru pneumologie. Spitalul din Campina si celelalte spitale vor trebui sa-si constituie acele sectoare sau acele izolatoare in care pacientii pot fi testati, iar rezultatul testului va impune si directionarea acestor pacienti catre spitale faza 1, faza 2 sau suport pentru cei COVID pozitivi sau pentru spital de specialitate pentru cei COVID negativ", a afirmat Nelu Tataru.Intrebat ce solutii exista pentru criza de personal, ministrul Sanatatii a raspuns: "Reevaluarea la tot ce inseamna personal medical din judetul Prahova, redistribuirea acestui personal, iar in masura in care nu este suficient, avem si acele detasari care se fac in Comitetul National pentru Coordonarea Interventiei, din tara, din centre universitare".Nelu Tataru a mai fost intrebat care este situatia unitatii mobile COVID. "Astazi va veni de la Directia Tehnica sa repare, au o problema la climatizare, dar dupa amiaza va fi gata, maine va fi o zi de proba, peste doua, trei zile va putea deveni functional", a explicat Nelu Tataru.