Ministrul Tataru ameninta firma misteriosului investitor canadian Michael Topolinski cu rezilierea contractului. Statul roman i-a cumparat peste 100 de milioane de masti

Ministrul Sanatatii ameninta cu rezilierea contractului

In replica, reprezentantii companiei transmit ca au livrat deja jumatate din cantitatea stipulata in contract.Naguma Medical Supply, compania omului de afaceri canadian Michael Topolinski s-a clasat pe primul loc la procedura de achizitie a Ministerului Sanatatii pentru a furniza 115 milioane de masti chirurgicale pe care Guvernul sa le imparta romanilor nevoiasi Miercuri, 2 septembrie, Naguma Medical Supply a transmis ca livrat deja aproape 50 de milioane de masti 3 PLY ca parte a contractului semnat pe 11 august cu Ministerul Sanatatii, urmand ca restul de 53 milioane de masti destinate romanilor din categorii defavorizate sa fie livrate pana la finalul saptamanii viitoare.Insa a intarziat livrarea cu 60 de zile, astfel ca ministrul Nelu Tataru ameninta compania cu rezilierea contractului."Desi am castigat licitatia organizata de Ministerul Sanatatii pe 25 iunie, oferind cel mai mic pret pentru masti medicale cu certificat de garantie si calitate, semnarea contractului a fost intarziata cu aproape 60 de zile, din cauza contestatiei nefondate depuse de Best Achizitii si respinsa definitiv in instanta pe 14 august", transmite Michael Topolinski, fondatorul companiei."Desi nu am primit pana acum nicio notificare oficiala din partea Ministerului privind eventuale nemultumiri privind intarzierea livrarilor, am fost surprinsi de declaratiile recente ale Ministrului Nelu Tataru care ar lua in calcul rezilierea contractului", continua Topolinski."Mentionam ca avem in contract o clauza ce prevede o perioada de gratie de 15 zile de la primirea unei astfel de notificari inainte de rezilierea legitima. Orice decizie unilaterala care ar implica nerespectarea acestei clauze implica penalizari de 66 milioane de RON. Echipele noastre muncesc la foc continuu si garantam ca ne vom indeplini obligatiile contractuale pana la finalul saptamanii viitoare", a mai transmis fondatorul companiei.Potrivit reprezentantilor Naguma Medical Supply, firma a semnat contractul cu Ministerul Sanatatii pe 11 august si a platit garantia de buna executie de 1.930.000 RON in zece zile, pe 21 august. Activitatea de livrare a mastilor la nivel national a inceput imediat, pana in acest moment fiind acoperite, printre altele, judetele Suceava (4.600.000), Satu Mare (2.534.950), Harghita (1.576.100), Covasna (1.083.700), Prahova (3.246.300), Bistrita (1.899.600), Valcea (2.375.400), Vaslui (3.731.050), Maramures (2.749.550), Cluj (2.534.950), Teleorman (2.871.650), Ilfov (895.700), Ialomita (1.809.450).