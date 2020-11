Ministrul Tineretului si Sportului, Ionut Stroe, s-a autoizolat dupa ce Adrian Oros a aflat ca are COVID-19. "Am participat la cateva activitati politice impreuna"

"In urma anuntului colegului meu de Guvern, Adrian Oros, ministrul Agriculturii, care a fost confirmat pozitiv pentru infectia cu SARS-COV-2, am luat decizia de a ma izola la domiciliu 72 de ore si de a realiza un nou test dupa aceasta perioada. Testul RT-PCR pe care l-am efectuat astazi, joi, a avut rezultatul negativ. Ieri am participat la cateva activitati politice in aer liber impreuna cu domnul Oros si din acest motiv, pentru siguranta, am decis ca este mai bine sa raman izolat pana la un nou test", a anuntat, joi seara, Ionut Stroe pe pagina personala de Facebook "Ma simt foarte bine si voi continua sa dialoghez cu voi online, pe aceasta pagina si pe retelele sociale. Traim vremuri deosebite si trebuie sa fim precauti, desi ne dorim, fiecare dintre noi, ca viata sa revina cat mai rapid la normal. Pastrati-va optimismul pentru ca e bun si pentru starea voastra de sanatate. Aveti grija de voi si de cei de langa voi", a adaugat Stroe.Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, a anuntat, joi seara, ca a fost depistat pozitiv la COVID-19 in urma unui test efectuat in cursul diminetii.Citeste si: