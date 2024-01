Ministrul Vela anunta masurile pentru prevenirea si combaterea infectiilor cu coronavirus

Ministrul interimar al Afacerilor Interne, Marcel Vela, a declarat, luni ca a autoritatile au adoptat o hotarare prin care au fost aprobate masurile necesare pentru cresterea capacitatii de interventie in prevenirea si combatarea infectiilor cu noul coronavirus.

In cadrul unei conferinte de presa la sediul MAI, el a anuntat, de asemenea, ca a avut loc o videoconferinta la care au participat toate comitetele judetene pentru situatii de urgenta.

"In urma discutiilor, am decis si am votat cu unanimitate de voturi cateva articole importante care fac parte din aceasta hotarare. Articolul 1: instituirea carantinei pentru persoanele care sosesc in Romania din Italia, din cele 11 comune (...) si autoizolarea la domiciliu pentru persoanele din zonele care sunt declarate cu risc din Italia.

Ministerul Sanatatii va completa lista cu zonele si localitatile care au grad de risc, actualizata fiind in functie de situatia la zi din Italia sau din alte tari", a spus Vela luni seara.

In ce priveste cea de-a doua masura, demnitarul a declarat ca va fi emisa o hotarare de guvern pentru alocarea, din fondul de rezerva pus la dispozitia Guvernului, a resurselor financiare necesare ministerelor in vederea instituirii masurilor de carantina, de salarizare si cele aferente realizarii materialelor de informare.

Totodata, DSU, IGSU, INSP, Ministerul Sanatatii, MApN vor desemna experti care sa faca parte dintr-un grup de lucru in scopul stabilirii unor posibile scenarii de actiune, in functie de evolutia infectiei.

O alta masura vizeaza instituirea unei linii telefonice gestionate de Ministerul Sanatatii, dedicata apelantilor care solicita informatii referitoare la infectia cu coronavirus.

De asemenea, se va infiinta un grup de comunicare strategica, sub conducerea Departamentului pentru Situatii de Urgenta, cu reprezentanti din institutiile implicate, astfel incat presa si cetatenii sa fie informati operativ din surse oficiale.

