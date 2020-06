Ministrul Vela: Din 15 iunie urmeaza o noua etapa de relaxare

Ziare.

Marcel Vela a declarat, sambata, la Digi 24, ca romanii merita aceasta relaxare pentru ca "au avut grija, au protejat viata celor dragi, au realizat ca viata este poate cel mai scump lucrul cel mai important dar de la Dumnezeu"."Cred ca merita acum cu prisosinta sa se bucure de viata. Pentru a treia etapa de relaxare vor fi multe surprize placute. (...) Cu siguranta vor fi bine primite de populatie, dar vreau sa precizez ca (masurile - n.red.) sunt in functie si de analiza statistica epidemiologica, de consultarea specialistilor in boli infectioase", a spus ministrul de Interne.Vela a mai spus ca se bazeaza pe responsabilitatea romanilor, astfel incat sa nu creasca numarul de imbolnaviri in Romania si "din 15 iunie sa trecem spre o normalitate cat mai dorita si mai apropiata de ceea ce estimam fiecare dintre noi".Intrebat daca va urma o noua etapa de relaxare,