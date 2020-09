Mircea Geoana: "Rusia si China, campanii masive de dezinformare si teorii ale conspiratiei privind COVID-19"

Primele locuri

"Am asistat la o dezvoltare incredibil de masiva de dezinformare, de teorii ale conspiratiei, de atacuri cibernetice si atacuri hibride", a declarat Mircea Geoana in cadrul unui interviu la Digi 24 In plus, adauga Geoana, motivul ar fi incercarea anumitor state de "a profita de un moment delicat pentru a continua campania de dezbinare a Occidentului, de slabire a Aliantei, de slabire a Uniunii Europene".Mircea Geoana a declarat in cadrul aceluiasi interviu ca dovezi explicite exista din partea Rusiei, Chinei si Iranului."Incearca sa vina cu un contra-narativ in care spun:".Mircea Geoana explica cum dezinformarea se ascunde acum in spatele libertatii de exprimare si cum retelele sociale sunt mediul perfect pentru propagarea ei."Sub libertatea de exprimare, de foarte multe ori, mai ales pe retelele sociale se pot propaga relativ simplu un virus al dezinformarii care nu este la fel de pacatos si de criminal precum virusul cu care ne luptam, dar care face parte dintr-o noua generatie de riscuri", a mai declarat Geoana.Mircea Geoana a mai declarat ca Alianta are capacitatea sa transporte vaccinul catre toate statele membre: " In clipa in care exista o comanda politica la nivelul conducerii aliantei si a statelor aliate, avem imediat capacitatea de a transmite ordine pe verticala lantului militar".El a mai explicat ca in momentul in care va exista un vaccin, va fi nevoie de "o mobilizare logistica exceptionala, la nivel global, pentru distribuirea lui".