Importanta miscarii in preventia formelor grave de COVID-19 si a glaucomului

Studiul indica faptul ca virusul SARS-CoV-2 ataca mitocondriile - celule care produc energie si de care depinde in buna masura imunitatea - ceea ce poate duce la forme grave ale infectiei.Dat fiind ca functionalitatea mitocondriilor este imbunatatita de practicarea exercitiilor fizice, oamenii sanatosi sunt indemnati sa nu adopte un stil de viata sedentar in timpul pandemiei, ci sa faca sport.Bogdan-Alexandru Hagiu recomanda mai ales practicarea unor exercitii de rezistenta si anduranta, de tipul joggingului, ciclismului si inotului.In introducerea lucrarii, specialistul roman afirma ca inclusiv varstnicii, considerati cei mai expusi in fata Covid-19, au de castigat de pe urma practicarii unor exercitii fizice. El atentioneaza insa ca in cazul lor, pentru a avea efectul scontat in stimularea imunitatii, exercitiile trebuie practicate cu moderatie. Cu alte cuvinte, efortul fizic nu trebuie sa aiba o intensitate exagerata si nici facut timp indelungat.In plus, un studiu recent a constatat si beneficiile miscarii asupra sanatatii ochilor, noteaza Formula As "Daca sunteti o persoana activa si faceti exercitii in mod regulat, ati putea evita aparitia glaucomului", a concluzionat studiul realizat in Germania, asupra a peste 9.500 de participanti de ambele sexe, cu varste cuprinse intre 40 si 81 de ani.Expertii de la Societatea Germana de Oftalmologie afirma ca sporturile de anduranta, precum ciclismul sau alergatul, reduc hipertensiunea intraoculara (presiunea exercitata in interiorul ochiului), capul nervului optic fiind mai bine alimentat cu sange. Acesti factori ar putea explica de ce amatorii de sport se confrunta cu un risc scazut de a face glaucom.Pe de alta parte, este inca neclar in ce masura exercitiile pot ajuta si la stoparea bolii, odata ce aceasta s-a instalat. Societatea Germana de Oftalmologie subliniaza ca acest aspect nu a fost inca investigat suficient, dar exista speranta ca factorul care impiedica aparitia bolii sa-i opreasca si evolutia.Hipertensiunea intraoculara reprezinta unul dintre factorii de risc care conduc la aparitia glaucomului. Pentru aceasta boala nu exista un remediu si ea trece adesea neobservata pentru o lunga perioada de timp. Riscul de a face glaucom creste odata cu varsta, insa cu cat diagnosticul este pus mai din vreme, cu atat cresc sansele ca nervul optic sa poata fi salvat.Glaucomul este una dintre principalele cauze ale orbirii.