Mitropolitul Ardealului incurajeaza transmiterea online a slujbelor si respectarea regulilor impotriva coronavirusului

"Ii indemn pe toti sa depaseasca starea de frica. Frica nu este constructiva, este distructiva, frica te poate omori inaintea bolii. Ne pazim, ne respectam, ne pretuim unii pe altii, respectand regulile impuse, pentru ca. Dar avem si noi resurse, pentru ca s-a observat ca, pana acum, majoritatea cazurilor au fost vindecate.", a declarat vineri, pentru AGERPRES , mitropolitul Ardealului, IPS Laurentiu Streza.Inaltul prelat se declara ingrijorat de situatie si spune ca, pentru a asigura protectia enoriasilor, va amenaja un altar de vara in curtea Catedralei Mitropolitane."Suntem ingrijorati de situatia in sine, insa noi, tot asa facem, afara, pentru ca, cu cat sunt mai multi oameni si cu cat trebuie sa respectam si respectam intocmai regulile impuse, noi facem afara. O sa facem si un altar de vara in curtea catedralei, care va ramane acolo. (...) Nici in catedrala, cat e ea de mare, nu putem face duminica si sarbatorile anului (...), pana nu se va termina cu aceste restrictii", a precizat mitropolitul Ardealului.Intrebat daca incurajeaza transmiterea online a slujbelor, mitropolitul Ardealului a spus: "Da, sigur, e un castig pana acum. Iata, cu ocazia aceasta, dintr-o restrictie, am reusit sa intram in casele credinciosilor si speram sa intram si in inimile lor".Potrivit sursei citate,, dar exista doi preoti din Poiana Sibiului in autoizolare.