Mitropolitul Muntenegrului, care afirmase ca "pelerinajele sunt vaccinul lui Dumnezeu", a murit de COVID-19

Decesul a fost anuntat vineri, 30 octombrie, de Mitropolia din Serbia. Amfilohie avea 82 de ani si era cunoscut drept un om influent in politica. Diagnosticul a fost pus din 6 octombrie, fiind internat intr-un spital din Podgorica tot de atunci, potrivit Reuters Mitropolitul a aparut adesea in public fara sa poarte masca, iar in timpul unei ceremonii, cu ocazia praznicului Sfantul Vasile de Ostrog, a afirmat ca "pelerinajul si sfantul considerat facator de minuni sunt vaccinul lui Dumnezeu"."Ar fi bine ca oamenii de stiinta contemporani sa inventeze vaccinul... dar inainte de a fi gasit... exista un vaccin aici care a functionat de-a lungul secolelor", a mai adaugat Amfilohie.