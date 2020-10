Mitropolitul Muntenegrului, testat pozitiv la COVID-19. Prelatul spunea, in luna mai, ca pelerinajul este "vaccinul lui Dumnezeu"

Anunt postat la data de: 06 Octombrie 2020 Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane?

Amfilohije Radovic, in varsta de 82 de ani, care exercita o influenta politica importanta si conduce cea mai mare confesiune crestina, a fost diagnosticat marti cu COVID-19, insa se simte bine dupa o noapte petrecuta in spital in capitala Podgorica."Se afla sub ingrijirea permanenta a medicilor", se arata in comunicatul biroului sau.Din decembrie pana in august anul acesta, Amfilohije a jucat un rol esential in protestele impotriva unei legi religioase contestate in mica tara balcanica cu 620.000 de locuitori, membra a NATO si membru aspirant la Uniunea Europeana.Disputa privind legea, care a permis statului sa confiste unele proprietati religioase, a ajutat opozitia sa castige alegerile parlamentare din 30 august si sa inlature de la putere Partidul Democrat al Socialistilor (PDS) al presedintelui Milo Djukanovic.Dupa izbucnirea pandemiei de COVID-19, Amfilohije a aparut cu regularitate in public fara masca.In timpul ceremoniilor din mai in onoarea unui episcop din secolul al XVII-lea, Sf. Vasile de la Ostrog Facatorul de minuni, el a numit pelerinajul si pe veneratul cleric "vaccinul lui Dumnezeu"."Ar fi bine daca oamenii de stiinta contemporani inventeaza vaccinul...dar inainte sa fie gasit...exista un vaccin aici care a actionat de-a lungul secolelor", a spus el atunci la Manastirea Ostrog pe o stanca langa Podgorica.Muntenegru a raportat pana in prezent 188 de decese si 12.584 de cazuri de coronavirus