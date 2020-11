Cinci mituri legate de vaccinul anti-COVID, demontate de un medic si cercetator roman renumit

Peste 38% dintre romani nu s-ar vaccina impotriva COVID-19

Marius Geanta, presedintele Centrului de Inovatie in Medicina, a demontat cinci dintre cele mai raspandite mituri despre vaccinul anti-COVID."Nici Fauci, nici Gates nu reprezinta entitati comerciale implicate pe piata vaccinurilor. Unul este expert intr-o institutie publica, celalalt are o activitate nonprofit prin Fundatia Gates. Pe baza activitatii celor doi de pana acum, mai degraba putem spune ca noi, ceilalti, am profitat de implicarea si leadership-ul dovedite in contextul pandemiei", a explicat medicul Marius Geanta."Vaccinurile anti-Covid vor ajunge pe piata in UE dupa ce vor fi aprobate de Agentia Europeana a Medicamentului. In evaluarea acestora, Agentia Europeana a Medicamentului va lua in considerare atat datele de eficacitate, cat si datele de siguranta, alaturi de datele despre asigurarea calitatii procesului de manufacturare post-aprobare. Din datele prezentate pana acum, vaccinurile au un profil de siguranta foarte bun, care ramane sa fie confirmat si de Agentia Europeana a Medicamentului", a adaugat medicul."Primele vaccinuri care vor fi aprobate sunt produse printr-o tehnologie noua, ARN mesager, care in niciun caz nu presupune prezenta mercurului", mai spune Geanta."Vaccinarea se va face cu un produs care a trecut deja prin studii de faza III, pe zeci de mii de persoane, sub controlul strict al Agentiei Europene a Medicamentului. La momentul vaccinarii masei mari de populatie, deja milioane de oameni din intrega lume vor fi primit vaccinul, iar eficacitatea si siguranta vor putea fi evaluate la alta scara", a declarat medicul."Reactiile adverse sunt precizate in rezumatul caracteristicilor produsului (popular, prospect) care va fi prezentat oficial de Agentia Europeana a Medicamentului in momentul aprobarii vaccinului. In general, efectele adverse pot varia de la cele minore (durere la locul administrarii, durere de cap, posibil episod subfebril care dispare in cateva ore) la efecte adverse mai grave. Conform datelor prezentate public pana acum, profilul de siguranta al vaccinurilor este foarte bun. Este important ca, inainte de vaccinare, medicul si persoana care urmeaza sa fie vaccinata sa discute despre posibilele reactii adverse si managementul acestora. Este important, de asemenea, sa spunem ca pentru vaccinurile anti-COVID, Comisia Europeana a elaborat un set de recomandari de urmarire atenta post-vaccinare a tututor persoanelor vaccinate (inclusiv prin initierea de registre electronice de vaccinare), pentru a identifica la timp si pe scara larga posibile reactii adverse", a mai explicat Geanta.Potrivit unui sondaj efectuat in perioada 25 septembrie - 16 octombrie, peste 38% dintre romani declara ca nu s-ar vaccina impotriva COVID-19. Sondajul a fost realizat de Centrul de Cercetari Sociologice Larics (CCSL).Astfel, 38,6% dintre respondenti au precizat ca ar refuza sa se vaccineze daca ar exista un vaccin impotriva COVID-19. 30% au declarat ca ar astepta o perioada si s-ar vaccina doar daca ar auzi ca persoanele care si-au administrat un astfel de tratament nu au avut probleme. 21,8% au afirmat ca s-ar vaccina, iar 8% au spus ca ar accepta doar daca li s-ar explica mai multe despre acest tratament.Totodata, 44,2% considera ca vaccinarea ar trebui discutata pentru fiecare persoana in parte. 26,6% au apreciat ca riscurile vaccinarii sunt mai mari decat avantajele, in timp ce 25,5% au considerat ca avantajele vaccinarii sunt mult mai mari decat riscurile.Citeste si: Ce arata rezultatul final al testelor clinice pentru vaccinul anti-COVID Pfizer/BioNTech: "Este inceputul sfarsitului acestei pandemii" Citeste si: SONDAJ 38,6% dintre romani declara ca nu s-ar vaccina impotriva COVID-19