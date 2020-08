Moartea nu are vacanta

In Italia, in ultimele zile, numarul noilor pozitivi s-a dublat - fara insa a ajunge la nivelul cifrelor actuale din Spania, Franta sau Romania. Oricum, un puternic semnal de alarma pentru autoritatile din Italia, prima tara europeana care a tinut piept masurilor restrictive impotriva covid19. Aceasta crestere este consecinta intoarcerii tinerilor vacantieri italieni din tari precum Croatia, Spania sau Grecia. Cinci persoane din regiunea Puglia s-au intors din Grecia, unde plecasera in numar de zece pentru a sarbatori absolvirea liceului. Alti tineri s-au intors din insula greceasca Corfu.La fel, Agentia Sanitara Locala din Lazio a semnalat pozitivi la testul covid19, tineri care doar ce isi terminasera vacanta la Ibiza. Toti acestia au in comun vacanta pe care au petrecut-o in strainatate, dar si faptul ca sunt toti pozitivi fara simptome. Unii au declarat ca, in vacanta fiind, nu au purtat masca, intrucat nu au crezut ca se pot contamina atat de usor.Se intampla o data la o suta de ani o pandemie. Dar daca se poate intampla un eveniment , cuiva i se intampla.In urma cu cativa ani, a aparut pe piata o polita impotriva pandemiei. Ceva de genul ca daca "te loveste si te nimereste" exista cineva care scoate banii din seif si te plateste pentru daunele suferite din cauza unui virus global. Este binecunoscut ca, cu cat e mai improbabil un eveniment, cu atat este mai dezastruos. Cand a venit virusul, multi au vrut sa se asigure. Ca atunci cand iti fura masina si tu vrei sa faci pe smecherul si sa o asiguri impotriva furtului pentru ca altcineva sa te plateasca si tu sa nu pierzi nimic. Singurii care au cumparat aceasta polita au fost cei care organizeaza Turneul de la Wimbledon, asa ca au putut sa ramburseze toate biletele, bani, nu vouchere. Nimeni altcineva - toti ceilalti erau la momentul "neglect"- adica, lasa, nu o sa mi se intample chiar mie.Psihologia spune ca in multe cazuri gresim si aplicam instinctul de supravietuire. Punem in prim plan bunastarea noastra. Sa ne mearga noua bine, si "cand o fi mai rau sa fie ca acum". Adica sa fie sanatosi ei chinezii ca nu o fi diavolul chiar asa negru incat sa ajunga si in Europa. Distanta nu l-a oprit sa patrunda in casele noastre. Din punct de vedere individual, nu dorim sa ne schimbam stilul de viata: "e o simpla gripa", "cei 35.000 de italieni au murit ca erau batrani si bolnavi". Dar astazi media de varsta a celor infectati in Italia este de 43 de ani.Luam peste picior experientele tragice ale celorlati, imputerniciti de faptul ca nu ii cunoastem sau daca i-am vazut vreodata a fost doar prin fereastra telefonului mobil, pe retelele de socializare. Nu ne putem infecta chiar noi, si daca nu avem noi, cum am putea sa dam si celorlalti, d-apai sa mai si fim responsabili de moartea cuiva. Dupa 5 luni de la izbucnirea epidemiei in Italia, in Lombardia, suntem inca sub efect halucinant: cum au putut sa moara atatia oameni intr-o Regiune care a gasit solutii inovative pentru a trata orice boala, in care spitalele sunt de lux, grija si atentia fata de pacient ating culmile absurdului? Si, mai departe, daca ne trezim dimineata, deschidem ochii, avem apa curenta si mancare in frigider, afara e soare cum am putea crede ca un virus ucide milioane de persoane? Ne putem gandi chiar si la o mica vacanta.Nu s-a mai intamplat niciodata sa existe o luna august in Italia fara 8-10 milioane de turisti straini. Orasul Milano este gol, in zonele batute ani si ani veri de-a randul, centimetru cu centimetru, de turisti veniti din toate colturile lumii, acum nu sunt decat porumbeii. Un studiu Coldiretti care prelucreaza date Bankitalia arata ca lipsa turistilor straini o simt in primul rand marile orase, "citta d'arte". Un gol care nu e compensat de cele 21 milioane de italieni care au ales sa plece in vacanta si a caror destinatie este litoralul Italiei, unde au casa de vacanta sau pot petrece cateva nopti in casa unor prieteni sau cunostinte.Insa 2,7 milioane de italieni au renuntat sa faca vacanta din cauza incertitudinii, a preocuparilor si a dificultatilor economice generate de problema covid19. Sunt cei care au inteles ca moartea nu merge in vacanta. Cei care au fost loviti direct si in plin de tragedie. Cei care nu au reusit sa ii vada pe cei dragi in ultimele clipe ale vietii lor, asa goi cum erau, intubati sau nu, pe un pat de spital. Cei care nu au ridicat inca hainele si nici iconitele si nici fotografiile inramate ce au apartinut celor morti in casele de batrani in lunile martie-aprilie. Cei care au ridicat obiectele personale in saci negri de plastic din morgile spitalelor, asa cum au fost purtati, nuzi, tot in saci negri de plastic, direct in sicriu, mortii in Italia in lunile de lockdown.Cei care au fost nevoiti sa bata in graba cuiele sicriului si sa isi salute pe fuga mama sau tatal, pentru ca spatiul la capela trebuia eliberat rapid pentru un alt decedat. Cei care continua sa isi ingroape in aceste zile mortii pentru ca nu au avut "privilegiul" de a organiza funeraliile cand Italia era toata inchisa.Avem impresia ca boala, moartea sunt dincolo de usa noastra, dincolo de orice crampei din viata noastra, suntem incapabili de a simti gravitatea momentului sau de a actiona in mod responsabil. Insa cine nu actioneaza acum e deja in intarziere. Negarea costa vieti umane; a nega evidenta e o reactie primitiva, nu ne ajuta sa stapanim realitatea si nici nu o schimba. Incercam sa o ascundem, sa o mascam, sa o stergem, dar nu facem decat sa punem la crescut, in mod nejustificat, iluziile noastre de a putea schimba lumea fara sa miscam un deget.