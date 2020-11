Modelul adeverintei pe care terbuie sa o completam daca suntem nevoiti sa traversam o localitate aflata in carantina

Potrivit Grupului de Comunicare Strategica, in fiecare ordin de carantina al unei localitati exista o norma care se refera la tranzitarea localitatii, fiind interzisa oprirea in localitate. De asemenea, in adeverinta de angajator trebuie stabilite caile de circulatie pentru tranzit.Grupul de Comunicare Strategica mai precizeaza ca modelul adeverintei de la angajator care poate fi folosit este cel din perioada starii de urgenta.Masura se aplica inclusiv in cazul celor care vor sa tranziteze localitatile carantinate din jurul Bucurestiului pentru a ajunge la munca.