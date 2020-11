Moderna cere autorizarea de urgenta in SUA si Europa a vaccinului sau anti-COVID. Compania sustine ca are o eficienta de 94,1% si nu prezinta probleme grave de siguranta

Moderna anunta ca vaccinul sau previne 100% cazuri grave de imbolnavire de COVID-19.In urma depunerii cererii de autorizare, compania americana din domeniul biotehnologiei urmeaza sa devina a doua companie americana care poate primi unda verde de urgenta a unui vaccin impotriva COVID-19, anul acesta"Credem ca avem un vaccin foarte eficient. Acum avem datele sa dovedim acest lucru", a declarat intr-o conferinta medicul-sef al Moderna, dr. Tal Zaks."Ne asteptam sa jucam un rol major in redresarea dupa aceasta pandemie", a apeciat elEl a declarat ca a fost emotionat dupa ce a aflat in weekend ca vaccinul este eficient 94,1%."A fost pentru prima oara cand mi-am permis sa plang. La acest nivel de eficienta, daca faci calculele cu privire la ce inseamna acest lucru pentru pandemia in care ne aflam, este coplesitor", a declarat el.Moderna face acest anunt dupa ce alianta Pfizer/BioNTech a anuntat ca vaccinul sau, care foloseste de asemenea o noua tehnologie denumita ARN mesager sintetic (mRNA), are o eficienta de 95%.Pfizer a depus o cerere de autorizare de urgenta a punerii vaccinului sau pe piata la Agentia americana a medicamentului (FDA) cu o saptamana inaintea Moderna.Moderna a anuntat ca, in afara de cererea adresata FDA, va cere o aprobare conditionata Agentiei Europene a Medicamentului (EMA), care examineaza deja datele in continuu, si ca va negocia si cu alte autoritati de reglementare.Acest ultim rezultat prezentat de Moderna este usor inferior celui pe care l-a anutat la 16 noiembrie - o eficienta de 94,5% -, o diferenta care nu este relevanta statistc, subliniaza Zaks.