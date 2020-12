Moderna este al doilea vaccin anti-COVID care a fost aprobat in SUA. Serul ar putea fi distribuit in week-end

In urma acestui aviz, care are un caracter neconstrangator, Agentia americana a medicamentului (FDA) urmeaza sa-i dea unda verde foarte rapid, iar vaccinul Moderna urmeaza sa devina al doilea vaccin autorizat intr-o tara occidentala.Avizul a fost aprobat cu 20 de voturi si o abtinere.Avizul raspunde problemei daca, "pe baza tuturor elementelor stiintifice disponibile, beneficiile vaccinului impotriva covid-19 al Moderna sunt mai mari decat riscurile utilizarii acestuia la persoane in varsta de peste 18 ani".In urma recomandarii aceluiasi comitet in vederea autorizarii unui prim vaccin impotriva Covid-19, cel al aliantei americano-germane Pfizer/BioNtech, FDA a dat unda verde a doua zi.La fel ca vaccinul Pfizer, vaccinul Moderna nu este recomandat persoanelor susceptibile sa faca reactii alergice.Cele doua vaccinuri au la baza o noua tehnologie, a ARN-ului mesager, si s-au observat reactii alergice atat la doua persoane care au fost vaccinate cu vaccinul Pfizer in Regatul Unit, cat si la doua persoane vaccinate in Statele Unite.Moderna, o tanara societate in domeniul biotehnologiei cu sediul in Massachusetts, a depus aceasta cerere de autorizare de urgenta in urma cu doar doua saptamani si jumatate.Ea a inceput sa lucreze la vaccinul sau inca din ianuarie, in colaborare cu Institutele Nationale americane de Sanatate (NIH) si a primit, pentru a face acest lucru, o sustinere in valoare de 2,5 miliarde de dolari din fonduri publice.Guvernul american a preachizitionat 200 de milioane de doze din vaccinul Moderna si 100 de milioane din vaccinul Pfizer.FDA va actionat "rapid" in vederea autorizarii vaccinului Moderna, a anuntat directorul agentiei Stephen Hahn, scrie Reuters.In urma anuntului lui Stephen Hahn, Financial Times (FT) scria ca FDA a decis sa aprobe de urgenta vaccinul candidat al Moderna.Aprobarea vaccinului urmeaza sa aiba loc in zilele urmatoare, poate chiar vineri, potrivit unor surse apropiate dosarului citate de FT.Secretarul american al Sanatatii Alex Azar a anuntat joi la CNBC ca 5,9 milioane de doze din vaccinul Moderna au fost alocate unor state si orase americane si ca acestea sunt pregatite sa fie trimise.Vaccinul Moderna este mai usor de depozitat si de transportat decat vaccinul Pfizer-BioNTech, care se pastreaza la o temperatura de -70 grade C pana la -80 grade C.Autoritatile sanitare americane estimeaza ca, pana la sfarsitul anului, in Statele Unite urmeaza sa fie folosite 40 de doze de vaccin Pfizer/BioNTech si Moderna la vaccinarea a 20 de milioane de oameni.