Moderna a inceput sa testeze vaccinul contra COVID-19 pe adolescenti. Cand sunt asteptate rezultatele

Studiul va fi realizat pe un grup de 3.000 de participanti sanatosi din Statele Unite si va analiza siguranta si eficienta vaccinului Moderna, mRNA-1273, care este administrat in doua doze, la un interval de 28 de zile.Compania Moderna a depus cereri de aprobare in regim de urgenta in Statele Unite si in Uniunea Europeana dupa ce rezultatele complete ale studiului sau clinic de faza 3 au aratat ca vaccinul are o eficienta de 94% in randul adultilor si nu genereaza ingrijorari majore legate de siguranta persoanelor vaccinate.Alianta Pfizer-BioNTech a depus la randul ei cereri de aprobare in regim de urgenta de catre autoritatile cu rol de reglementare din Statele Unite si din Uniunea Europeana, dupa ce vaccinul sau, administrat tot in doua doze, a dovedit o eficienta de 95% in prevenirea maladiei COVID-19 si nu a generat ingrijorari legate de siguranta.Membrii unui comitet extern de experti, care consiliaza Administratia pentru alimente si medicamente (FDA) din Statele Unite, se vor reuni joi, 10 decembrie, pentru a se pronunta daca vor recomanda sau nu folosirea vaccinului Pfizer pe persoane cu varste de peste 16 ani.O intrunire similara a consilierilor FDA este programata in data de 17 decembrie pentru discutii legate de vaccinul Moderna.Studiul companiei Moderna ce vizeaza grupe de adolescenti este realizat in colaborare cu Biomedical Advanced Research and Development Authority, parte din Departamentul pentru Sanatate din Statele Unite."Obiectivul nostru este sa obtinem datele acestui studiu in primavara anului 2021, pentru a permite utilizarea vaccinului mRNA-1273 pe adolescenti inainte de inceperea anului scolar din 2021", a declarat CEO-ul companiei americane, Stephane Bancel.De asemenea, grupul Pfizer isi testeaza vaccinul propriu in aceasta perioada pe adolescenti cu varste cuprinse intre 12 si 18 ani.