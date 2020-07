Modificarea actului normativ privind starea de alerta: Grupuri de 10 persoane pot face sport in aer liber / Maxim 20 de persoane pentru activitati de training

"A fost propusa si adoptata o hotarare de guvern pentru modificarea hotararii de guvern privind starea de alerta. Astfel, au fost introduse noi masuri in ceea ce priveste respectarea regulilor de distantare fizica si protectie sanitara. Astfel, a fost marit numarul de persoane care pot practica sportul in aer liber in grupuri de la 6 la 10 persoane; este permisa activitatea si desfasurarea activitatilor de training si workshop-uri cu un un numar de participanti de maxim 20 de persoane", a afirmat Ionel Danca, miercuri, la finalul sedintei Executivului.Acesta a adaugat ca "sunt reglementate activitatile pentru personalul din cadrul domeniilor de ordine publica si aparare cu participarea a maxim 200 de persoane si pentru desfasurarea evenimentelor organizate de Corpul Diplomatic se impune pastrarea regulilor de distantare fizica, cu asigurarea unui spatiu de 4 metri pentru fiecare participant".