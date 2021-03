Secretar de stat in MS, despre copiii cu sindrom inflamator multisistemic post-COVID: "Deja este un lucru care ne da de gandit"

Misterul bolii virale

"Deja este un lucru care ne da de gandit. In urma acestui sindrom inflamator multisistemic inseamna ca ce nu trebuie este eliminat in tot organizmul, astfel incat apare o reactie a intregului organism la acest stimul nedorit. Exista, practic, un raspuns imunologic pe care l-am vazut si in cazul adultilor si pe care il vedem si in cazul copiilor.Tocmai pentru aceste cazuri, pentru acele complicatii imune la distanta, pentru riscul pe care copiii pot sa il aiba dobandind infectia, de a transmite celor de acasa infectia, suntem obligati sa fim precauti", a declarat Andreea Moldovan, la Digi 24, duminica seara.Intrebata daca acest sindrom poate aparea la un interval mai lung de la diagnostic, Andreea Moldovan a explicat ca acesta este de fapt o boala virala al carei comportament este inca un mister."Da, poate sa fie reactie imuna la distanta. Este o boala virala a carei comportament nu este, dupa parerea mea, complet elucidat. Cred ca mai avem niste surprize de aflat despre acest Covid. (...) La orice (sa fie atenti parintii - n.r.) pentru ca pot fi simptome care apar in timpul infectiei, pot fi simptome care apar dupa ce trece faza acuta, pot fi la distanta. (...) Mesajul pe care vreau sa il transmit este sa fim precauti, sa nu lasam garda jos", a subliniat Andreea Moldovan.Secretarul de stat a afirmat ca ne aflam in valul trei al pandemiei de coronavirus si a indemnat lumea sa fie precauta si sa isi ia masurile de protectie.Medicul Raluca Alexandru, de la Spitalul de Copii "Grigore Alexandrescu" din Capitala, a avertizat ca parintii trebuie sa fie atenti la starea copiilor, pentru ca incep sa apara destul de des cazuri de sindrom inflamator multisistemic post-COVID. Ea a precizat ca, din ianuarie, au fost inregistrate peste 30 de astfel de cazuri.