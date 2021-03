Secretarul de stat Moldovan anunta ca suntem in valul al treilea al pandemiei. In curand se vor face teste rapide neplatite sau achitate la un pret modic

Moldovan a spus, pentru Digi24.ro , ca in curand s-ar putea face teste rapide neplatite sau achitate de pacient la un pret "mai mult decat decent si modic". In prezent, in anumite unitati medicale, testarea se face gratuit atunci cand apar simptome.In prezent, sunt 1.386 de paturi de terapie intensiva COVID-19.Autoritatile au transmis miercuri, 10 martie, ca in ultimele 24 de ore au fost raportate 4.564 de cazuri noi de coronavirus si 100 de decese. La ATI sunt internati 1.140 de pacienti.