Moody's: Impactul coronavirsului asupra datoriilor suverane va fi dublu comparativ cu 2009

Ziare.

com

Intr-un raport publicat luni, Moody's a analizat 14 tari, printre care SUA, Japonia, Franta, Italia si Marea Britanie, pentru a evalua impactul incetinirii economiei din cauza coronavirusului asupra finantelor publice."Estimam ca, in medie, pentru acest grup de tari raportul datorie guvernamentala/PIB va creste cu aproximativ 19 puncte procentuale, adica de aproape doua ori mai mult decat in perioada marii crize financiare din 2009", sustine Moody's. "Comparativ cu marea criza financiara, cresterea datoriilor va fi mai imediata si mai generalizata, reflectand intensitatea si amploarea socului provocat de coronavirus", adauga agentia de evaluare.Printre tarile analizate, Italia, Japonia si Marea Britanie ar urma sa inregistreze cea mai puternica crestere a datoriilor lor, cu un salt de aproximativ 25 de puncte procentuale, in timp ce SUA, Franta, Spania, Canada si Noua Zeelanda, ar urma sa inregistreze o crestere a datoriilor lor suverane cu aproximativ 20 de puncte procentuale.Un eventual esec in reducerea ulterioara a datoriei ar face tarile cu un profil de credit slab mai expuse la viitoarele socuri economice sau financiare, precum si la o retrogradare a ratingului de tara, avertizeaza Moody's."Implicatiile asupra ratingului vor depinde de capacitatea guvernelor de a inversa traiectoria datoriei inaintea posibilelor socuri viitoare. Italia si Japonia vor fi dependente in mod deosebit de profilul lor de crestere deoarece capacitatea lor de a-si echilibra balantele financiare este limitata", se mai arata in raportul Moody's.