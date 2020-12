Morga mobila, instalata in curtea Spitalului de Boli Infectioase "Victor Babes", din Timisoara

Potrivit unui comunicat de presa, de duminica al Spitalului de Boli Infectioase "Victor Babes", autospeciala a ajuns la Timisoara sambata seara, fiind transferata in urma unei solicitari transmise de catre unitatea salitara, Directiei de Sanatate Publica si Departamentului pentru Situatii de Urgenta."Morga spitalului nostru este de capacitate mica. Potrivit normelor in vigoare, a trebuit sa organizam fluxuri separate pentru pacientii non COVID decedati si pentru cei care au murit din cauza infectiei cu SARS-CoV 2. Practic, din cauza reorganizarii mai avem doar 4 locuri. Luna trecuta, din cauza numarul ridicat de pacienti COVID 19 decedati, am fost nevoiti sa apelam la o solutie temporara. Acum, insa, am reusit sa transferam la Timisoara unitatea mobila ce apartine DSU. Camionul frigo este destinat exclusiv depozitarii in conditii civilizate a pacientilor care au pierdut lupta cu noul coronavirus pana cand vor fi incredintati familiilor, conform procedurilor", a declarat asist. univ. dr. Diana Manolescu, director medical in cadrul Spitalului de Boli Infectioase.In autospeciala se pot depune, in total, 52 de persoane decedate, dintre care 10 supraponderale. Instalatia de climatizare de la bord permite obtinerea unei temperaturi de pana la -40 de grade Celsius."Pentru a veni in sprijinul personalului medical care se afla in prima linie in lupta cu noul coronavirus si pentru a asigura conditiile necesare de lucru, Centrul Judetean pentru Coordonare si Conducere a Interventiei Timis (CJCCI Timis), la cererea Spitalului Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Victor Babes din Timisoara, a solicitat Departamentului pentru Situatii de Urgenta dislocarea unei autospeciale pentru pastrare temporara si transport in regim frigorific(morga mobila) care va deservi spitalul din Timisoara. Autospeciala va fi operationalizata in cel mai scurt timp de catre personalul spitalului, cu sprijin tehnic de specialitate si personal din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Banat al judetului Timis", a declarat col. ing. Lucian Vasile Mihoc, Inspector Sef al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Banat al judetului Timis.Duminica va fi stabilita o procedura clara prin care sa se realizeze identificarea pacientilor decedati de catre apartinatori, in conditii civilizate si de respect fata de memoria celor care au decedat. Accesul in zona in care este amplasata autospeciala pentru pastrare temporara in regim frigorific este permis doar rudelor pacientilor decedati si firmelor de pompe funebre.Citeste si: Intalnire la pranz intre Boris Johnson si Ursula von der Leyen. Este ultima zi in care pot lua o decizie