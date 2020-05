Mortalitatea din aprilie in Belgia, apropiata de nivelurile din perioada celui de-Al Doilea Razboi Mondial

Ziare.

Luna trecuta, Belgia a inregistrat 14.790 de decese, potrivit cifrelor inca provizorii, numar mult mai mare decat cel inregistrat in mod obisnuit intr-o luna de aprilie in aceasta tara, care se mentine in mod normal sub nivelul mediu de 9.000 de decese, subliniaza acest studiu al universitatii de limba neerlandeza Vrije Universiteit Brussel (VUB), citat de AFP."Mortalitatea in Belgia a fost extrem de crescuta, la niveluri fara precedent, in special in perioada 1-12 aprilie. Au fost 639 de decese la 10 aprilie, de peste doua ori mai multe decat ne-am fi putut astepta la aceasta data", afirma studiul.Cercetatorii au calculat o rata de mortalitate in aprilie 2020 cu numai 4% mai mica celei din aprilie 1941, in plina ocupatie nazista a Belgiei."Aprilie 2020 a fost cea mai ucigasa luna aprilie de dupa Al Doilea Razboi Mondial, atat in cifre absolute cat si raportat la numarul de locuitori", se subliniaza in studiu.Supramortalitatea sezoniera inregistrata in aprilie este in general sub cea din ianuarie, februarie si martie, cele trei luni de varf in pandemia de gripa. Anul acesta, noul tip de coronavirus a generat "o situatie exceptionala" care a continuat in aprilie, a declarat pentru AFP Patrick Deboosere, unul dintre autorii studiului.Supramortalitatea sezoniera calculata incepand cu 10 martie "poate fi probabil atribuita integral COVID-19", continua cercetatorii in domeniul demografic de la VUB.Studiul afirma de asemenea ca mortalitatea in randul tinerilor (15-24 de ani) "a scazut puternic" in raport cu mediile obisnuite din aprilie. Masurile de izolare decretate la mijlocul lui martie au facut sa scada mortalitatea cauzata de accidentele rutiere.Belgia, tara cu 11,5 milioane de locuitori, inregistra luni 9.080 de morti de COVID-19, din cele 55.559 de cazuri de contaminare confirmate. Aceasta inseamna o rata de 783,5 de morti la un milion de locuitori, mult mai mare decat cea inregistrata in cele mai afectate tari din lume de pandemie, cum ar fi SUA (rata de 270,6 la un milion) sau Spania (591,4 la milion).In afara de decesele de persoane testate pozitive la coronavirus, autoritatile belgiene includ in aceste cifre si cele ale bolnavilor netestati, ale caror decese se presupune ca au fost legate de COVID-19.Aceasta evidenta extinsa, care include atat decesele din spitale cat si cele intervenite in caminele de batrani, a fost salutata de Organizatia Mondiala a Sanatatii.