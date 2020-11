Mortii de Covid sunt identificati de rude pe stadion. La Timisoara nu mai sunt locuri la morga si a fost inchiriat un camion frigorific

Pneumologul a precizat ca morga proprie a spitalului are o capacitate de doar cinci locuri, care a fost impartita intre cazurile COVID si non-COVID, dar in conditiile severitatii situatiei si cresterii numarului de decedati, trebuia gasita o solutie civilizata de pastrare a corpurilor acestora."Spitalul nostru are o morga limitata la cinci locuri, dar tinand cont de faptul ca noi avem atat pacienti COVID, cat si pacienti non-COVID, a trebuit sa o impartim. Pana acum cateva luni nu a fost nevoie, era doar non-COVID. Incepand sa fie decesele, am impartit-o in doua, cu circuite separate, COVID si non-COVID si am alocat doua locuri pentru decedatii COVID. Avand in vedere ca avem acum in spital forme severe si foarte severe de boala si avand o incidenta de mortalitate in crestere la aceste forme, a trebuit sa gasim o formula rapida prin care sa asiguram un serviciu civilizat si decent.Tinand cont ca noi nu putem sa punem decedatii pe jos, am apelat pe data de 9 noiembrie la o firma de pompe funebre care a gasit aceasta solutie si am inceput o colaborare pe un termen limitat. Am inteles ca are o capacitate de pana la 50 de locuri. Mai este un aspect: tinand cont de faptul ca multi apartinatori care aveau rude internate la noi erau in izolare si nu avea cine sa preia corpurile respective, a trebuit sa le depozitam intr-un spatiu civilizat, pentru ca apartinatorii nu aveau voie sa iasa din autoizolare", a detaliat dr. Cristian Oancea.El a explicat ca o solutie civilizata trebuia luata rapid, nu s-a mai putut astepta o licitatie pentru achizitionarea de containere."Am avut acele 10 decese, dar numai doua locuri la morga la COVID si cu celelalte opt ce sa fac? Am luat aceasta decizie de prosecura civilizata, in care avem inclusiv proceduri interne , in care anatomopatologul se deplaseaza acolo pentru identificarea corpurilor cu apartinatorii", a precizat Cristian Oancea.Morga mobila va fi amplasata pe stadionul CFR , acolo unde functioneaza si o sectie externa a Spitalului Clinic Militar din Timisoara, pentru cazurile COVID. Managerul Spitalului Judetean Timisoara, Raul Patrascu, a precizat pentru AGERPRES ca pana in momentul de fata, unitatea nu se confrunta cu astfel de probleme. In ultimele 24 de ore, Prefectura Timis a anuntat 13 decese cauzate de COVID in judet.