Moscova anunta primele cazuri de coronavirus si sfatuieste rusii sa evite strangerile de mana si imbratisarile

Rusia a anuntat, vineri, primele doua cazuri de infectare cu noul coronavirus pe teritoriul sau, cetateni chinezi, iar autoritatea pentru protectia consumatorilor a sfatuit cetatenii sa se abtina de la a se saluta unii pe altii prin strangeri de mana, saruturi sau imbratisari si sa poarte masti medicale in locurile publice aglomerate, in incercarea de a stopa raspandirea virusului.

Rusia, care are legaturi apropiate cu China, tara sa vecina din sud-est, a impus restrictii la granita in scopul prevenirii raspandirii epidemiei, informeaza Reuters.

Rospotrebnadzor, autoritatea nationala din domeniul protectiei consumatorilor, a indemnat firmele care au angajati de nationalitate chineza sa le extinda perioadele de concediu pe termen nelimitat, in cazul in care acestia se afla deja in China.

Autoritatea a emis totodata noi instructiuni privind igiena prin care cetatenii sunt sfatuiti sa-si prinda la spate parul lung, sa evite atingerea manerelor usilor si balustradelor din spatiile publice si sa evite contactele apropiate cu persoanele care prezinta simptome de gripa.

Rusia a anuntat, miercuri, ca isi va mentine inchisa granita terestra cu China pentru pietoni si vehicule.

Transportul feroviar de marfa va continua sa se desfasoare intre cele doua tari, cursele aeriene directe se vor desfasura in mod obsinuit, iar trenul de pasageri care circula intre Moscova si Berlin va efectua in continuare curse.

Bilantul deceselor in urma epidemiei cu noul coronavirus a ajuns vineri la 213 in China, iar Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a declarat stare de urgenta la nivel global.

