Recomandarile drastice ale Moscovei pentru cetateni, pe fondul cresterii cazurilor de COVID-19. Pensionarii sa se autoizoleze, iar companiile sa recurga la telemunca

'Moscovitii in varsta de peste 65 de ani si tinerii suferinzi de boli cronice nu trebuie sa mai iasa din locuintele sau din gradinile lor', a scris primarul Serghei Sobianin pe site-ul sau.El le-a recomandat varstnicilor sa-si limiteze contactele cu apropiatii, recomandand ca acestia sa se ocupe de cumparaturi si de formalitati in locul lor.In plus, primarul le-a cerut firmelor care au aceasta posibilitate sa recurga din nou la telemunca, dupa ce majoritatea si-au reluat activitatea in birouri in timpul verii.'Va rog si va recomand sa transferati un maximum de personal in munca de la distanta', a spus Sobianin.La Moscova, principalul focar de epidemie din tara, au fost in vigoare masuri stricte de izolare intre sfarsitul lui martie si inceputul lui iunie, fiind introdus un permis de circulatie pentru justificarea deplasarilor indispensabile.Ulterior, autoritatile au considerat situatia stabila. Purtatul mastilor si manusilor in locurile publice, desi obligatoriu, era de altfel tot mai putin respectat si controlat.Joi insa, Moscova a anuntat cel mai mare numar de contaminari pe o zi inregistrat de la finalul lui iunie, cu 1.050 de cazuri, precum si o crestere cu 30% a spitalizarilor zilnice pe o saptamana.La nivelul intregii tari, Rusia a raportat, conform statisticilor de joi, un total de 1.128.836 de infectari si 19.948 de decese de la inceputul crizei.Frontierele, inchise de la sfarsitul lunii martie, nu au fost redeschise decat pentru foarte putine tari.Rusia a anuntat la inceputul lui august, cu mare pompa, ca a dezvoltat 'primul' vaccin contra COVID-19, prin centrul de cercetare Gamaleia din Moscova.Desi laudat de presedintele Vladimir Putin , vaccinul a fost primit cu scepticism de oameni de stiinta si de OMS, avand in vedere ca produsul nu fusese testat decat pe cateva zeci de persoane, iar afirmatiile Rusiei nu au putut fi verificate din surse independente.