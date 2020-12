VIDEO De ce fug din spitale pacientii bolnavi de COVID: "Ar putea fi anxietate, panica lipsei de oxigen, sevraj alcoolic sau psihoza"

Dr Imbri: Din fuga aceasta, pot ajunge direct in ATI

Dr. Marinescu: S-a creeat o adevarata psihoza si pacientii sunt tematori

Cum se poate rezolva aceasta problema

Pacienti COVID, fugiti din spitale

Realitatea din unele spitale

Inca nu se stie exact motivul real pentru care acesti oameni aleg sa plece, astfel ca i-am intrebat pe medici. Se pare ca ar fi vorba despre o "alterare a statusului mintal"."Este normal ca orice persoana care primeste diagnosticul respectiv sa aiba o stare de anxietate si este posibil ca pe fondul anxietatii si a depresiei sa apara decizii irationale. De asemenea, mai este inca un fenomen: poate sa aparat alterarea statusului mental, la pacientii care sunt in forma severa. Noi, in procesul de monitorizare, chiar urmarim acest lucru daca exista o alterare a statusului mental, fie ca vorbeste mai lent sau mai putin coerent decat inainte. Si pe acest fond, persoana respectiva poate adopta atitudini pe care nu le-ar adopta in conditiile normalului. Ar putea sa ia orice fel de decizii, nu numai sa fuga.Mai mult decat atat, pacientii cu forme severe devin foarte agitati. Apare insomnia, care este si consecinta tratamentului primit dar si al bolii", a explicat Gindrovel Dumitra, medic primar Medicina de Familie si coordonator al Grupului de Vaccinologie din cadrul SNMF.O alta explicatie, ar fi, potrivit dr Emilian Imbri, managerul Spitalului Victor Babes din Bucuresti, faptul ca unii dintre pacienti ar putea sa plece din cauza restrictiilor impuse privind consumul de alcool sau de tutun si intra in sevraj. "Putem sa ne gandimm ca sunt persoane care au rezistat cat au rezistat apoi fug, din izolare sau din spital, sa incerce si ei sa fimeze o tigare sau sa bea". Altii, cel mai probabil se sperie sa nu ajunga la ATI, "insa nu constientizeaza ca tocmai prin aceasta fuga pot ajunge direct in ATI. Trebuie sa ramana acolo, sa li se administreze tratamentul. Unii poate sunt agitati din cauza lipsei de oxigen. Trebuie sa ramana acolo, sa li se administreze oxigen", a spus Dr Imbri.Pe de alta parte, medicul Adrian Marinescu de la Institutul Matei Bals spune ca "lucrurile sunt foarte simple. Nimeni nu este obligat sa stea internat in spital. Oricine poate sa semneze pe propria raspunere externarea. Se numeste externare la cerere contrar avizului medical. Aceste este primul aspect. Apoi, este adevarat ca o componenta psihologia importanta in cazul infectiei cu SARS-CoV-2, tocmai pentru ca este aceasta parte imprevizibila.In plus, relatia cu personalul medical este o relatie diferita de ceea ce stiam pana acum, pentru ca personalul medical este costumat, pentru ca nu este acea inter-relationare pe care o stiam inainte. In plus, s-a creat, din pacate, o adevarata psihoza legata de fenomenul Covid-19 si atunci oamenii sunt tematori. Aceasta ar fi explicatia"."Rezolvarea este una simpla si nu prea. Simpla, pentru ca trebuie sa existe o comunicare din partea personalului medical si pacientului si, in plus, ar trebui ca la nivel de media, asta fiind mai complicat, lucrurile sa fie prezentate echilibrat. Adica sa fie o componenta de optimism dar si de realism in acelasi timp", a mai explicat Dr. Adrian Marinescu, medic infectionist la Institutul Matei Bals."Nu exista in acest moment vreo obligativitate pentru ca pacientul sa fie internat contrar vointei. Ca el nu trebuie sa plece, de exemplu, cu branula, sau sa-si puna viata in pericol, in vreun fel, este cu totul altceva. Dar nu-l obliga nimeni. Orice pacient trebuie sa stie ca se poate externa din spital, oricand doreste, pe propria raspundere si cu riscurile pe care si le asuma. Iar daca nu exista discernamant, pentru el va hotari ruda de prim grad", a mai spus medicul Marinescu.Un pacient COVID a fugit, sambatadin Spitalul Judetean Drobeta Turnu Severin. A fost prins la scurt timp de cadrele medicale si dus inapoi in unitatea medicala. Politia a intocmit dosar penal.Pes-a descoperit ca un pacient infectat a transformat unitatea medicala din Bucuresti unde era internat in focar COVID dupa ce s-a plimbat liber prin mai multe sectii, inclusiv prin Terapie Intensiva. Pacienti, doctori si asistente s-au infectat. Si mai grav, o femeie de 72 de ani a murit.Pe 30 octombrie, trei doctorite infectate cu COVID-19, internate in sectia de boli infectioase a Spitalului Judetean Targu Jiu, au parasit unitatea medicala fara a instiinta pe nimeni.Una dintre ele este pneumolog, iar alta medic de terapie intensiva.Pe, un barbat din municipiul Sfantu Gheorghe, care a fost diagnosticat cu COVID-19 si care necesita dializa, a fugit din Spitalul Judetean de Urgenta, fiind adus inapoi de politisti.Pe, un pacient de 47 de ani, confirmat cu noul coronavirus , a fugit din Spitalul de Boli Infectioase din Iasi unde era internat. Plecase pe jos acasa, in localitatea Dumbrava. A fost prins dupa patru ore de la disparitie.Acestea sunt numai cateva exemple de pacienti care au fugit din spitale dupa ce au aflat ca sunt infectati cu noul coronavirus.Pe de alta parte, imagini de groaza cu pacienti lasati in voia sortii in diverse spitale din tara.In urma cu o saptamana, in spatiul public au aparut fotografii cu pacienti cu probleme psihice sunt lasati sa agonizeze, printre trupurile celor care au murit de COVID.Mai mult, familiile unor persoane decedate din cauza coronavirusului reclama neglijenta cadrelor medicale.In luna noiembrie, sotia unui pompier din Ramnicu Valcea, care a murit in spital infectat cu noul coronavirus, a transmis Colegiului Medicilor o scrisoare in care isi exprima durerea fata de pierderea sotului si subliniaza mai multe nereguli din sistemul sanitar.Femeia spune ca sotul ei dadea telefon dupa asistente, atunci cand ramanea fara oxigen sau ca a fost internat intr-un salon neincalzit, cerand de acasa patura pentru a se incalzi.Barbatul a decedat in urma infectiei cu COVID-19 si a ajuns in spital dupa ce a inceput sa se simta tot mai rau, in urma interventiei pentru scoaterea unui TIR din raul Lotru, stand doua ore in apa rece, potrivit anuntului autoritatilor.De asemenea, o tanara din Targu Mures acuza cadrele medicale de la Spitalul Judetean de Urgenta Targu Mures ca "i-au bagat tatal in mormant, cu zile", dupa ce barbatul a fost victima unui accident rutier in timp ce se afla in misiune.Daniel Jurje (48 de ani), jandarm in cadrul Inspectoratului Judetean de Jandarmi Mures, a fost victima unui accident rutier care a avut loc vineri, 13 noiembrie, in timp ce acesta se afla intr-o misiune de serviciu la Sovata, impreuna cu un coleg.Intr-o postare video, distribuita live de Facebook , fiica acestuia, Denisa, povesteste despre clipele teribile pe care le-a trait tatal ei pana cand acesta si-a pierdut viata. In urma accidentului rutier, Daniel Jurje a fost transportat la Spitalul de Urgenta din Targu Mures, pentru ingrijiri medicale.