Motivele pentru care Pfizer nu va reusi sa livreze toate dozele de vaccin promise pana la finalului lui 2020

Pfizer, care a dezvoltat vaccinul impreuna cu compania germana BioNTech, anunta in septembrie ca isi propune sa produca pana la 100 de milioane de doze de vaccin in acest an. Dar, in anunturile facute in noiembrie, compania a redus estimararile la 50 de milioane de doze, arata Digi24 O purtatoare de cuvant a Pfizer a explicat ca mai multi factori au incetinit productia, inclusiv timpul necesar pentru a obtine cantitatile mari de materii prime necesare. Totusi, compania a declarat ca a rezolvat problemele privind productia la scara larga si acum produce vaccinuri intr-un ritm rapid."Extinderea productiei unui vaccin in acest ritm este fara precedent si am facut progrese semnificative pe masura ce am avansat in necunoscut. Extinderea lantului de aprovizionare cu materii prime a durat mai mult decat se astepta", a spus purtatoarea de cuvant Amy Rose."Dozele se fac intr-un ritm rapid. Suntem increzatori in capacitatea noastra de a furniza 1,3 miliarde de doze pana la sfarsitul anului 2021", a adaugat Rose.Vaccinul, administrat in doua doze, bazat pe o tehnologie numita mesager ARN, a fost autorizat in Marea Britanie in aceasta saptamana si este in curs de autorizare in SUA si UE. Un studiu clinic de 44.000 de participanti a aratat ca vaccinul are o eficienta de 95% in prevenirea COVID-19.