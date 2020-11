MAI dezvaluie ce motive au invocat romanii pentru a iesi din casa dupa ora 23.00. "Nu am televizor acasa, merg la prietena mea"

Conform postarii MAI, motivele au fost invocate in egala masura de soferi , pasageri sau pietoni."Nu am televizor acasa, merg la prietena mea", "am avut declaratia in mana, dar n-am fost atent o secunda si am pierdut-o", "in declaratie scrie sa o completez cand ies din casa, eu de duminica nu am ajuns acasa", "ma credeti ca scriu urat?", "nu va mint, dom'ne, recunosc... m-a dat afara din casa, ce era sa fac?", "eu chiar va cautam sa va spun ca nu e corect de la ora 23,00, macar pana la 12 noaptea sa avem voie", "pe cuvant ca intram in casa, dar mai am exact 500 de pasi si ma premiaza telefonul" - sunt cateva din motivele invocate de romani si postate pe Facebook de MAI.Ministerul de Interne reaminteste insa ca motivele justificate pentru care se poate face deplasarea in afara locuintei in intervalul orar 23,00 - 5,00 sunt:* interes profesional;* asistenta medicala care nu poate fi amanata si nici realizata de la distanta;* achizitionarea de medicamente;* ingrijirea/ insotirea copilului si/ sau asistenta persoanelor varstnice, bolnave sau cu dizabilitati;* deplasari in afara localitatilor ale persoanelor care sunt in tranzit sau efectueaza calatorii al caror interval orar se suprapune perioadei interdictiei, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane si care poate fi dovedit prin bilet sau orice alta modalitate de achitare a calatoriei; deces al unui membru al familiei.Incepand de luni a devenit obligatorie purtarea mastii pentru toate persoanele care au implinit varsta de 5 ani in toate spatiile deschise, magazinele se inchid la ora 21,00, a fost interzisa circulatia in afara locuintei intre orele 23,00 si 5,00, cu unele exceptii pentru care trebuie prezentata o declaratie pe proprie raspundere, iar activitatea pietelor, targurilor si balciurilor in spatii inchise a fost suspendata.Hotararea de Guvern de modificare si completare a HG 856/2020 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 15 octombrie, adoptata joia trecuta si publicata in Monitorul Oficial, prevede ca aceste masuri pentru prevenirea si limitarea raspandirii infectiei cu SARS-CoV-2 au intrat in vigoare incepand din data de 9 noiembrie.Citeste si: Peste 1.000 de romani amendati intr-o singura seara pentru lipsa declaratiei pe propria raspundere. Valoarea sanctiunilor este uriasa