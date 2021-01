Muftiatul Cultului Musulman sustine campania de promovare a vaccinarii: "Este foarte important sa avem incredere in stiinta"

De asemenea, institutia ii informeaza pe membrii comunitatii musulmane din Romania ca vaccinarea este un act asumat personal, gratuit si voluntar."Pentru o decizie cat mai buna, insa, in ceea ce priveste oportunitatea vaccinarii, Muftiatul Cultului Musulman din Romania ii indeamna pe toti membrii comunitatii in primul rand sa se informeze din surse oficiale.In acest sens, pe platforma nationala de informare www.vaccinare-covid.gov.ro se gasesc cele mai noi informatii despre procesul de vaccinare, precum si o serie de raspunsuri la intrebari legate de vaccin, importanta si oportunitatea vaccinarii. Informarea corecta si din surse oficiale asigura luarea unei decizii corecte, care va influenta viata fiecaruia dintre noi", a transmis Muftiatul Cultului Musulman.De asemenea, Muftiatul recomanda membrilor comunitatii care nu au acces la surse de informare in mediul online sa apeleze la medicii de familie."In ceea ce ii priveste pe membrii comunitatii care nu au acces la sursele de informare din mediul online, Muftiatul Cultului Musulman din Romania ii indeamna sa apeleze la medicii de familie pentru a fi consiliati cu responsabilitate in ceea ce priveste oportunitatea vaccinarii, medicii de familie fiind cei mai in masura sa ii sfatuiasca, avand in vedere ca sunt persoanele care le cunosc cel mai bine istoricul medical", a mai precizat sursa citata.Muftiatul transmite membrilor sai ca este foarte important sa manifeste incredere in stiinta."De asemenea, Muftiatul Cultului Musulman din Romania transmite tuturor membrilor sai ca este foarte important sa manifeste incredere in stiinta si sa acorde credit cercetatorilor din intreaga lume care, indiferent de religie sau etnie, si-au dat mana in aceste vremuri greu incercate pentru omenire si au trudit pentru gasirea cat mai rapida a celei mai bune variante de vaccin pentru limitarea si poate chiar stoparea raspandirii virusului SARS-CoV-2.Este important si sa privim retrospectiv la toate crizele sanitare din decursul istoriei, sa recunoastem importanta vaccinarilor care au condus la gestionarea cu succes a altor epidemii / pandemii si sa constientizam faptul ca decizia fiecaruia dintre noi, luata in cunostinta de cauza, are consecinte importante nu numai asupra sanatatii noastre, ci si pentru cei din jurul nostru", a mai precizat Muftiatul Cultulului Musulman din Romania.