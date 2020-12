Alba Iulia iese din carantina. Rata de infectare a scazut de la 10,07 la 5,35

Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Alba a decis iesirea din carantina a municipiului Alba Iulia, dupa ce au fost analizati toti indicatorii."In sedinta extraordinara a CJSU Alba s-a analizat situatia epidemiologica a municipiului Alba Iulia, ca urmare a expirarii termenului de 7 zile pentru care s-a prelungit masura instituirii carantinei zonale.Desi rata de infectare la 1.000 de locuitori pentru municipiul Alba Iulia (5,35) este situata peste media la nivel national (4,37), membrii CJSU au analizat toate aspectele referitoare la rata de infectare, rata de transmitere comunitara, respectarea masurilor impuse de autoritati precum si capacitatea spitalelor de a primi pacienti si au decis iesirea din carantina a municipiului resedinta de judet", a transmis, luni, Prefectura Alba.Prefectul judetului, Nicolae Albu, a precizat efortul depus de cetateni in cele patru saptamani de carantina."Efortul comun, al tuturor cetatenilor, depus pe parcursul celor 4 saptamani de carantina, nu a fost in zadar si a dus la o scadere a numarului de cazuri si la o transmitere comunitara mai redusa. Sarbatorile se apropie si este necesar sa ramanem in continuare responsabili, sa ne protejam cu totii si sa ne bucuram de sarbatori cu sanatate. Sa nu uitam insa ca protejarea categoriilor de risc, prin respectarea masurilor sanitare trebuie, sa ramana o prioritate a tuturor", a declarat prefectul Nicolae Albu.CITESTE SI: