Municipiul Constanta iese din carantina pe 1 ianuarie, la ora 20.00

Directia de Sanatate Publica a anuntat joi, ca a facut o analiza de risc si a primit avizul INSP pentru ridicarea carantinei in municipiul Constanta, iar acest lucru se va intampla la expirarea termenului legal si anume 1 ianuarie, ora 20.00.Municipiul Constanta a intrat in carantina pe data de 20 noiembrie, cand rata incidentei era aproape de 10.In prezent, pe langa municipiul Constanta, o singura localitate mai este in carantina, orasul Ovidiu, iar acolo masura va expira pe data de 1 ianuarie de la ora 00.00.Incidenta pe municipiul Constanta este joi, de 4,50, iar la nivelul judetului de 3,03.