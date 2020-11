Trei noi localitati intra in carantina de luni dimineata. Ce masuri suplimentare sunt luate

Prefectura Sibiu a informat ca, in sedinta extraordinara de sambata a CJSU Sibiu, s-au aprobat trei hotarari care vizeaza carantina zonala a municipiului Medias, orasului Avrig si localitatii Orlat, incepand cu data de 23 noiembrie, ora 5,00, pentru o perioada de 14 zile.Potrivit sursei citate, circulatia sau stationarea persoanelor in spatiile publice este interzisa, cu exceptia motivelor bine justificate, pe baza, legitimatiei de serviciu sau a adeverintei eliberate de angajator.De asemenea, a fost luata o masura suplimentara, similara cu cea adoptata in cazul celorlalte localitati carantinate din judetul Sibiu,, cu exceptia celor care comercializeaza bunuri alimentare, farmacii, curatatorii, magazinele care comercializeaza hrana pentru animalele de companie.Judetul Sibiu se situeaza pe primul loc in tara, cu o rata de infectare de 8,82 la mia de locuitori, in scadere fata de ziua precedenta, cand a inregistrat 8,9 la mia de locuitori, potrivit Grupului de Comunicare Strategica.Municipiul Sibiu avea sambata o rata de infectare de 13,22 la mia de locuitori, iar municipiul Medias - 9,23, a anuntat Prefectura Sibiu. Potrivit sursei citate, cea mai mare rata de infectare din judet este de 22,73 la mia de locuitori - in satul Veseud, comuna Slimnic, unde sunt infectati cinci sibieni, dintr-un total de 220.In spitalele din judetul Sibiu sunt internate 471 persoane cu COVID-19, dintre care la terapie intensiva 24 de adulti si 3 copii.Citeste si: Rata de infectare cu noul coronavirus in Sibiu scade usor, dupa o lunga perioada de crestere. Care este rata raportata pentru judet si pentru municipiu