Municipiul Suceava a depasit rata de infectare de 3 la mia de locuitori. "De ce ne-am temut, n-am scapat"

"Din pacate, de ce ne-am temut n-am scapat", a pus Lungu.Potrivit primarului, in municipiul Suceava rata de infectare este in prezent de 3,02 la mia de locuitori si, potrivit legislatiei in vigoare, DSP va analiza si propune masurile necesare care sunt apoi decise de CJSU.El a precizat ca purtarea mastii in spatiile deschise este deja obligatorie din 16 octombrie, iar modul de functionare a unitatilor comerciale si a unitatilor scolare va fi propus de DSP Suceava."Vom afla masurile propuse. Fac un apel din nou sa facem tot posibilul sa reducem numarul persoanelor active, astfel incat sa revenim la scenariul galben", a spus Lungu.El a aratat ca, daca in primavara s-a stat in case si s-a redus numarul de cazuri, acum sloganul este: "Purtati masca!".Totodata, Lungu a cerut oamenilor sa poarte masca in spatii inchise si deschise si a atras atentia ca in institutiile publice, in birouri, trebuie purtata masca.Primarul a facut apel la suceveni sa pastreze si distantarea fizica, dar si regulile minime de igiena."Sa facem tot ce putem sa revenim la scenariul galben, sa facem tot posibilul sa limitam numarul de imbolnaviri", a spus Lungu.