Municipiul Suceava - la un pas de scenariul rosu, anunta primarul

"Dragi suceveni, din pacate, trebuie sa ducem un razboi nemilos cu acest coronavirus. Noi am castigat o batalie in primavara cand am reusit sa iesim din carantina (...) Din pacate, suntem la un pas de a intra din nou in scenariul rosu", a spus Lungu, precizand ca, in primavara, intr-o luna, s-a redus rata de infectare de la 9,87 la mia de locuitori la 1,87 si s-a reusit iesirea din carantina.Primarul a aratat ca scenariul rosu intra in vigoare de la 3 cazuri la mia de locuitori, iar in prezent Suceava are 2,52 de cazuri la mia de locuitori, fara focarele de infectie, si 2,76 la mie cu tot cu focare de infectie."Va rog sa fim solidari, sa facem tot ce putem sa limitam raspandirea acestui virus", a spus Lungu, subliniind ca este in vigoare obligativitatea purtarii mastii in toate spatiile deschise sau inchise, aglomerate sau neaglomerate.Totodata, primarul a facut un apel catre toti cei care realizeaza controale sa fie foarte exigenti si fermi, iar acolo unde se sfideaza masurile, oamenii sa fie amendati.Lungu a subliniat ca toate masurile impuse de administratie au scopul de a ridica presiunea de pe Spitalul Judetean de Urgenta in care cadrele medicale "lupta de sapte luni" sa trateze si sa salveze oameni."Este un lucru prea serios. Aici discutam de sanatatea sucevenilor, de viata sucevenilor (...) Sunt convins ca, asa cum am reusit in primavara, vom reusi si in toamna. Imi doresc sa avem un sfarsit de an linistit, de sarbatori linistite in orasul nostru", a spus Lungu.