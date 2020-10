Municipiul Brasov inchide scolile, discotecile, cluburile si pietele comerciale pe fondul cresterii cazurilor de coronavirus

"Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Brasov a adoptat astazi Hotararea nr. 34/27.10.2020, privind constatarea depasirii incidentei cumulate de 3/1.000 de locuitori a cazurilor de infectare cu virusul SARS-CoV-2 in ultimele 14 zile in municipiul Brasov si comuna Harman, precum si instituirea unor masuri suplimentare de prevenire si limitare a raspandirii noului coronavirus ", a anuntat Institutia Prefectului - Judetul Brasov pe pagina de Facebook Masurile au fost instituite in Brasov si Harman pentru o perioada de 14 zile, incepand de miercuri, acestea fiind: suspendarea activitatilor didactice care presupun prezenta "fata in fata" in unitatile de invatamant preuniversitar, suspendarea activitatii cu publicul a cluburilor si discotecilor si a activitatilor cu publicul ale cinematografelor, institutiilor de spectacole si/sau concerte."Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfasoara activitati de preparare, comercializare si consum al produselor alimentare si/sau bauturilor alcoolice si nealcoolice, de tipul restaurantelor, cafenelelor, barurilor in interiorul cladirilor este interzisa. Activitatea restaurantelor si a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unitati de cazare este permisa doar pentru persoanele cazate in cadrul acestor unitati. In situatia in care activitatea operatorilor economici prevazuti la alin. 2 si alin. 3 este restrictionata sau inchisa, se permite prepararea hranei si comercializarea produselor alimentare si bauturilor alcoolice si nealcoolice care nu se consuma in spatiile respective. Organizarea si desfasurarea spectacolelor de tipul drive-in este interzisa. Activitatea cu publicul a operatorilor economici licentiati in domeniul jocurilor de noroc este interzisa. Se suspenda activitatea din pietele comerciale (cu exceptia pietelor agroalimentare), targuri si oboare", a precizat Prefectura Brasov.