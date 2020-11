Medicul Virgil Musta: "In foarte scurt timp, sistemul va fi coplesit. Nu vom mai avea locuri sa internam pacienti la ATI"

"Eu cred ca in foarte scurt timp, sistemul va fi coplesit, in sensul ca nu vom mai avea locuri sa internam pacienti la ATI", a declarat medicul Virgil Musta intr-o interventie in direct la Digi24."Suntem intr-adevar intr-o situatie foarte dificila. Pandemia este, in continuare, in crestere. Situatia locurilor la ATI este critica. Mai sunt doar cateva paturi la care mai putem sa avem acces si asta in momentul in care se elibereaza un pat. Eu cred ca in foarte scurt timp, sistemul va fi coplesit, in sensul ca nu vom mai avea locuri sa internam pacienti la ATI. Nu avem personalul necesar care sa asigure un numar mai mare de paturi ATI", a adaugat medicul.Chestionat cu privire la ce ar insemna pentru pacienti o coplesire a sistemului sanitar, medicul a raspuns ca se va intampla exact cum s-a intamplat in Italia. "Ei vor ramane acasa daca nu vor avea acces la sistemul de sanatate. La nivelul la care cresc cazurile, se vor termina foarte repede locurile disponibile. Pacientii care necesita oxigen nu vor mai putea beneficia de asistenta medicala. Formele severe, cel mai probabil vor deveni forme critice si probabil vor deceda", a mai spus medicul.Referitor la situatia in care un medic este nevoit sa aleaga intre un pacient sau altul, Musta spune ca este unmoment traumatizant pentru medic: "S-ar putea sa-l marcheze o viata intreaga"."Trebuie sa ne protejam pentru ca spitalul nu este o solutie. Totul depinde de felul in care oamenii reactioneaza la apelurile noastre si de eficienta masurilor luate", a adaugat medicul.