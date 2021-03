Avertismentul doctorului Virgil Musta: "De doua saptamani, cu greu mai facem fata cazurilor COVID severe care necesita internare"

"De doua saptamani, cu greu mai facem fata cazurilor COVID severe care necesita internare", afirma medicul.Virgul Musta a vorbit, luni seara, la B1 TV, despre al treilea val al pandemiei de coronavirus care se vede deja in cifrele inregistrate in majoritatea tarilor din Europa."Avem experienta anului trecut, in momentul in care in Europa a inceput sa apara si sa creasca numarul de cazuri, la un interval de 2-3 saptamani, au aparut si la noi si apoi au crescut. Acelasi lucru se intampla si acum. (...)Foarte probabil ca si noi urmam calea Europei, din pacate, si in curand ne vom confrunta cu un numar si mai mare de cazuri. In Timisoara si in Timis, din pacate, noi deja de doua saptamani simtim aceasta crestere a numarului de cazuri si presiune pe sistemul de sanatate, astfel incat cu greu mai facem fata cazurilor severe care necesita internare", a afirmat medicul.Acesta considera ca "de fiecare data cand ne relaxam se constata revigorarea infectiei".