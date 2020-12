Recomandarile medicului Virgil Musta pentru suspectii de Covid: "La aparitia oricarui simptom care ar putea sugera ca sunteti racit, izolati-va la domiciliu"

Medicul arata, in mesajul postat marti, pe Facebook , ca in ultima perioada s-a concentrat foarte mult pe tratarea pacientilor, atat cei internati in spital, cat si cei care l-au sunat sa ii ceara sfaturi.Musta i-a sfatuit pe cei care au chiar si un simptom de COVID-19 sa se izoleze imediat la domiciliu."Pentru ca este o perioada in care ma abordeaza multa lume si ma intreaba cum sa procedeze, las mai jos cateva recomandari, care sper sa va ajute pentru a sti cum sa actionati: La aparitia oricarui simptom care ar putea sugera ca sunteti racit, izolati-va la domiciliu,, care va va indruma. Este foarte important ca eventuala infectie SARS CoV 2 sa fie descoperita cat se poate de timpuriu; Daca sunteti depistat pozitiv, tineti legatura in continuare cu medicul de familie, el poate fi cel mai bun sfatuitor al dumneavoastra in aceasta perioada. Noi, medicii specialisti de la Victor Babes, avem o colaborare foarte buna cu medicii de familie si ne informam reciproc in interesul pacientilor", a scris Musta.Medicul timisorean a subliniat ca, daca starea celor cu simptome se inrautateste, acestia trebuie sa se prezinte la spital."Urmatoarele semne trebuie sa va faca sa solicitati imediat evaluare in spital, pentru ca pot anunta o evolutie posibil severa a boli: febra mare, care persista mai mult de 3-4 zile sau reapare dupa o perioada de afebrilitate; tuse seaca iritativa intensa, insotita de dureri toracice; dureri musculare intense, dureri de cap intense, oboseala marcanta; senzatia de lipsa de aer.sau pana aveti dificultate mare in respiratie, pentru ca de cele mai multe ori este prea tarziu sa mai putem face ceva. Daca aveti factori de risc (boli cronice), fiti si mai prudenti!", a mai scris Musta.Virgil Musta a spus ca exista riscul, chiar si la formele usoare, sa creasca inflamatia si sa evolueze spre o forma severa."In evolutia boliiIn aceasta perioada a bolii fiti foarte atenti, iar daca apar semnele de severitate descrise mai sus, anuntati medicul de familie si prezentati-va urgent la spital pentru a fi evaluati. Imi pare rau ca acum, in zi de sarbatoare, am venit si cu aceste recomandari care ne reamintesc ca nu avem un 1 Decembrie normal, dar nu pot sa nu le fac, avand in vedere realitatea dura pe care eu si colegii mei (si din pacate multi pacienti) o resimtim. O fac asumandu-mi senzatia neplacuta pentru unii ca insist pe aceasta tema, dar cu speranta ca aceste recomandari pot fi de real ajutor, pentru cei afati in suferinta. Dar, cu speranta si cu incredere, in aceasta zi de sarbatoare a identitatii noastre nationale, o zi care ne reaminteste cat de important este sa fim uniti si nu dezbinati, mai ales la greu, doresc din tot sufletul: LA MULTI ANI , ROMANIA!", a incheiat Musta.