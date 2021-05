Autoritatile au identificat mai multe mutatii ce "par sa afecteze eficacitatea vaccinurilor". Peste 1.100 de infectari cu noile tulpini

INSP a anuntat, joi, ca, paa in 2 mai, au fost efectuate 1.690 de secventieri. Au fost confirmate 1.128 cazuri cu variante ale SARS-CoV-2 care determina ingrijorare (VOC), respectv 1.114 varianta braziliana, 5 varianta sud-africana si 9 varianta braziliana. La unul din cazurile confirmate cu linia genetica B.1.1.7, avand judet de infectare Suceava, a fost depistata mutatia E484K. La unul din cazurile confirmate cu linia genetica B.1.351, avand judet de infectare Ilfov, a fost depistata mutatia E484K.La unul din cazurile confirmate cu linia genetica P.1, infectat in mun.Bucuresti, a fost depistata mutatia E484K. Mutatia E484K nu reprezinta ea insasi o noua varianta, ci este o mutatie care a fost identificata initial la varianta sud-africana (B.1.351), apoi braziliana B.1.1.28 (diferita de VOC B.1.351) si, mai recent, la cea britanica (B.1.1.7). Mutatia se afla in proteina spike si pare sa aiba un impact asupra raspunsului imun al organismului si, posibil, asupra eficacitatii vaccinale, in sensul scaderii acesteia", a transmis INSP.Potrivit institutiei, pana la data de 2 mai 2021 rata de confirmare cu VOC a fost de 67%.Specialistii atrag atentia ca varianta britanica este raspandita pe scra larga, in toate judetele, iar celelalte variante au fost confirmate in Bucuresti si judetele Arges, Ilfov si Valcea.