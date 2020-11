Studiu: Mutatiile nu determina SARS-CoV-2 sa se raspandeasca mai rapid

Avizele pentru primele vaccinuri

Intr-un studiu bazat pe un set global de date cu genomuri ale virusului prelevate de la 46.723 de persoane cu COVID-19 din 99 de tari, cercetatorii au identificat peste 12.700 de mutatii sau modificari, ale virusului SARS-CoV-2."Din fericire, am constatat ca niciuna dintre aceste mutatii nu determina COVID-19 sa se raspandeasca mai rapid", a declarat Lucy van Dorp de la Institutul de Genetica al University College London (UCL), una dintre cercetatorii care au condus studiul.Ea a adaugat, totusi: "Trebuie sa ramanem vigilenti si sa continuam monitorizarea noilor mutatii, in special pe masura ce vaccinurile sunt introduse".Despre virusuri se stie ca sufera in permanenta mutatii, iar dintre acesti agenti patogeni - cum ar fi virusurile gripale - se modifica mai frecvent decat altele.Majoritatea mutatiilor sunt neutre, insa unele pot fi fie avantajoase, fie daunatoare virusului, iar altele pot reduce eficacitatea vaccinurilor impotriva lor. In cazurile in care virusurile sufera astfel de mutatii, vaccinurile trebuie adaptate in mod regulat pentru a-si atinge tinta.In cazul virusului SARS-CoV-2, primele vaccinuri care s-au dovedit eficace impotriva bolii pe care o provoaca ar putea primi avizele legale si ar putea incepe sa fie utilizate pentru imunizarea populatiei inainte de sfarsitul anului.Francois Balloux, profesor la UCL care a colaborat la acest studiu, a declarat ca, potrivit constatarilor, astfel de modificari nu reprezinta, deocamdata, o amenintare la adresa eficacitatii vaccinului impotriva COVID-19, insa a atras atentia ca iminenta introducere a vaccinurilor ar putea exercita noi presiuni selective asupra virusului de a se modifica pentru a incerca sa fenteze sistemul imunitar uman."Stirile din tabara vaccinului sunt grozave", a spus el. "Virusul ar putea dobandi in viitor mutatii de evitare a vaccinului, dar suntem increzatori ca vom fi capabili sa le semnalam cu promptitudine, ceea ce ar permite actualizarea la timp a vaccinurilor, in caz de necesitate", a adaugat specialistul.Studiul privind mutatiile, ale carui constatari preliminare au fost anuntate initial in luna mai, inainte de tiparire si de a fi revizuite de alti oameni de stiinta, a fost publicat integral miercuri in jurnalul stiintific Nature Communications.Echipa de cercetatori din Marea Britanie, de la UCL si Universitatea Oxford, dar si din Franta, de la Centrul International de Cercetare Agronomica pentru Dezvoltare (CIRAD) si Universitatea Reunion, au analizat genomuri ale virusului de la 46.723 de persoane cu COVID-19 din 99 de tari, datele fiind colectate pana la sfarsitul lunii iulie 2020.Dintre cele peste 12.706 mutatii identificate, aproximativ 398 s-au produs in mod repetat si independent, au notat cercetatorii. Dintre acestea, oamenii de stiinta si-au concentrat atentia asupra unui numar de 185 de mutatii care, dupa cum au constatat ei, s-au produs de cel putin trei ori in mod independent pe parcursul pandemiei.Cercetatorii nu au identificat nicio dovada conform careia vreuna dintre mutatiile comune ar creste transmisibilitatea virusului. In schimb, potrivit oamenilor de stiinta, cele mai frecvente mutatii sunt neutre pentru virus.