Jurnalul de COVID al unei actrite. "Nu imi venea sa cred ca nu am putere sa scot un paracetamol din folie, ca trebuie sa ridic o ceasca cu doua maini, sau ca gafai dupa 5 pasi"

"Negativ. Ieri am evadat din casa. Azi ma doare tot corpul. De fericire. Am facut febra. Musculara. Repetand. E cea mai frumoasa febra din lume.18 septembrie 2020 - 14 octombrie 2020. Am speriat oameni dragi. Am oprit vieti in loc. Am zacut inutila si speriata de gandul ca voi ajunge la spital. Pe cei care suntem umblati prin spitale , gandul asta ne sperie mai tare decat boala", scrie actrita pe Facebook "Am avut Covid. Nu mi-am batut nicio clipa joc de reguli, toti cei din jurul meu au fost norocosi si precauti, nimeni nu s-a imbolnavit. M-am rugat mult pentru asta. De ce am facut primul test?Circula in online o petitie. Actorii cer testare gratuita. O sa va spun de ce. Duminica, 20 septembrie aveam programat in teatrul independent, la Teatrul Rosu, mai precis, spectacolul "De ce tocmai tu?" Cine l-a vazut stie bine cat de aproape sunt de partenerul meu.Niciun fel de simptom. Daca la TES (n.r. - Teatrul Evreiesc de Stat) contextul scenic imi permitea sa stau departe de partenerele mele, de data asta, riscurile erau foarte mari. Am ales sa investesc toti banii pe care i-as fi castigat cu spectacolul independent, intr-un test Covid. De ce? In primul rand pentru ca din salariul meu de bugetar mi-am permis acest "lux". In al doilea rand, pentru ca am in jurul meu oameni model de la care invat. In al treilea rand, pentru ca mama e medic si m-a implorat sa fiu precauta si sa pun sanatatea mea si a celor din jur inainte de orice.Am iesit pozitiv. Colegi din patru teatre diferite m-au sunat in zilele ce au urmat, unii pentru ca imi purtau de grija, altii ca sa-mi multumeasca. Daca eu nu as fi facut acel test, virusul ar fi putut ajunge la multi dintre ei. Am evidat o tragedie si sunt mandra de asta. Simptomele nu au ezitat sa se arate, ulterior", mai povesteste actrita.Natalia Ester mai spune ca nu stie cum s-a infectat si ca nu a avut putere nici macar sa ridice o ceasca, sau sa scoata o pastila din folie."Cum l-am luat? Din martie si pana azi am intrat in trei spatii inchise: magazinele de unde ne aprovizionam, TES si salonul de langa bloc, unde ma tund si unde sunt doi angajati si un client programat. Nu am plecat nicio zi in concediu. Am purtat masca de protectie, am condus masina personala. Sistemul meu imunitar e cam praf, am stiut ca lipsa acuta a vitaminei D (8 e cifra mea, un deficit imens, in ciuda suplimentelor pe care le inghit) imi va crea probleme. Nimeni din jur nu a fost pozitiv. Deci... nu stiu raspunsul.Cum l-am dus?Razand. Nu-mi venea sa cred ca nu am putere sa scot un paracetamol din folie, ca trebuie sa ridic o ceasca cu doua maini sau ca gafai dupa cinci pasi prin casa. Razand. Nu-mi venea sa cred ca Dana Budeanu si altii ca ea intreba pe retelele de socializare cu cat suntem platiti noi, astia care ne declaram pozitivi. Razand. Am prieteni fenomenali, o mama puternica si cel mai grozav barbat din lume", a scris Natalia Ester.