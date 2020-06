NATO a intocmit un plan de actiune pentru valul doi de COVID-19: stoc comun de echipamente medicale si fond de resurse financiare

Ziare.

Cele 30 de state membre urmeaza sa constituie un stoc comun de echipamente medicale si un fond cu resurse financiare care sa fie folosit pentru achizitia de produse medicale esentiale, a anuntat secretarul general Jens Stoltenberg, la finalul celor doua zile de discutii intre ministrii apararii.El nu a oferit alte detalii despre dimensiunea fondului sau despre data cand stocul de echipMariana Ionescuamente medicale va fi disponibil, afirmand ca inca ''este prea devreme pentru a spune'', dar a mentionat ca unii aliati au inceput deja sa avanseze angajamente si unele contributii vor fi disponibile ''foarte curand''.''Misiunea principala'' a NATO in contextul pandemiei de coronavirus este sa asigure ''ca aceasta criza sanitara nu devine o criza de securitate '', e explicat Stoltenberg.Totusi, el a tinut sa sublinieze contributiile recente ale Aliantei pentru operatiuni civile, cum ar fi transportul pe cale aeriana a unor materiale medicale esentiale si a unor pacienti, precum si ridicarea de spitale de campanie.Dar discutiile dintre ministrii apararii ai statelor NATO au fost oarecum umbrite de anuntul recent al presedintelui Donald Trump privind retragerea a mii de militari americani din Germania, tara care gazduieste cel mai important contingent de trupe ale SUA in Europa. Conform unor surse din cadrul NATO citate de agentia DPA, acest plan a starnit in randul aliatilor temeri ca Trump ar putea lua o decizie asemanatoare si in ce priveste Afganistanul.